Karla Panini rechazó el perdón que Karla Luna deseaba otorgarle

A través de un video Rubén Luna, hermano de la fallecida Karla Luna manifestó que hasta el día de hoy, tras la muerte de la comediante, no ha podido ver a sus sobrinas. Las menores son fruto de la relación con Américo Garza, quien actualmente tiene una vida con la mejor amiga y excompañera de trabajo de Karla Luna, Karla Panini.

Con la voz quebrantada, Rubén manifestó que su familia y él no han tenido contacto con las pequeñas, ni personal o través de llamadas o videollamadas. "Hasta el día de hoy no hemos visto a las niñas, ni una sola vez, ni una llamada, ni una videollamada y menos en persona", dijo Rubén.

Durante el video que compartió en sus redes sociales, el hermano de Karla Luna, también señaló que tras su lecho de muerte, su hermana quería irse en paz por lo que le pidió a su compañera de Las Lavanderas y mejor amiga, Karla Panni ir a verla al hospital para platicar y otorgarle el perdón por haberse involucrado sentimentalmente con su entonces esposo Américo Garza, sin embargo, La Comare güera, no fue a verla.

" Mi hermano mandó llamar a ella no, para que de alguna manera quedaran en paz, que no quedaran remordimiento y está persona no acudió al llamado de mi hermana, no le interesó esto", indicó Rubén.

Tras las declaraciones del hermano de Karla Luna, La Comare Güera aprovechó las redes para mandarle una indirecta al joven.

"Hoy está actitud y está cara que me ven, es de una mujer o de una persona harta, nefaciada, nunca vamos a llegar a ser perfectos, somos humanos, somos de carne , nos exasperamos, si nos enojamos, pero se puede, cómo se puede, pensando como pensaría Jesús de ellos, de la gente que nos juzga, de la gente que nos difama, de la gente que nos sigue, maldice, nos persigue, nos odia, cómo pensaría Jesús de ellos", fueron algunas de las palabras de Panini.

Sin embargo, no fue todo, ya que la excomediante le mandó un mensaje a todas aquellas personas que la juzgan, que la critican y que la odian.

" Y brujeres, mujeres hermosas que vienen a está cuenta o que están en otros Faces y que están en otros Instagram o que están en otros lados, bufandome y atacadome, muchachas, ustedes son iguales de imperfectas que yo, que yo he sido, que yo soy, estamos peleando por una igualdad, o porque se nos repete o porque no se nos haga daño y entre nosotras, hablamos mal de nosotras y esa es la primer arma que utilizas para matar a una persona, tu lengua, tu lengua puede destruir la vida de una persona", indicó.

Para finalizar esternó el motivo por el que decidió contestar al hermano de la fallecida Karla Luna.

"Saben que nunca me gusta hablar de estás cosas, porque no me gusta ser participes de está clase de shows mediáticos, nunca lo he sido, ni antes, ni ahora, nunca he estado de acuerdo, pero les quería abrir un poquito mi corazón, porque cada vez soy más fuerte y cada vez aguanto más vara, me sorprendo de mi misma", finalizó.

Fue el pasado 28 de septiembre de 2017 que Karla Luna murió tras enfrentar por años la terrible enfermedad del cáncer.