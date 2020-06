Karla Panini no se arrepiente de lo que hizo con Américo Garza, lo haría de nuevo

Si de algo esta segura y de lo que no se arrepiente por nada del mundo es del amor de Américo Garza, asegura la comediante y conductora de radio, Karla Panini en una reciente entrevista a la revista TVNotas. La Comare Güera reveló que desde que se armó este show mediático con la familia de Karla Luna, ella ha aprendido bastante.

"Híjole, de aprendizaje para ambos, de reencontrarnos. Tú le puedes decir a alguien: ‘Te amo’, pero el 'te amo' es algo mucho más grande, y cuando tienes tantas pruebas juntas, el ‘te amo’ es de verdad. No me quiero ver religiosa, pero no puedo dejar de lado a Dios", mencionó.

Durante la entrevista a dicha revista, la comediante aseguró que si se arrepiente de muchas cosas pero de estar junto Américo Garza jamás, pero si lamenta no haber hablado antes, sin embargo, señaló que lo hizo por respeto.

"Si pudiera echar el tiempo atrás, lo haría, pero no el hecho de haberme enamorado de mi esposo, eso no lo cambio, de tener una familia con él, eso no lo veo como error", aseguró. "Tal vez debí haber hablado antes, pero no quería hacerlo por respeto a muchas personas, principalmente porque sé que a Dios no le agradan estos circos, pero todo tiene su tiempo y tal vez éste es".

Karla Panini y Américo Garza contarán de nuevo su verdad

Karla Panini y Américo Garza de nueva cuenta darán su versión de la historia en la que involucra a la fallecida comediante Karla Luna. La pareja acudirá a un programa de Televisa, reveló el periodista Alex Kaffie, quien aseguró que la pareja ofrecerá una reveladora entrevista. “Karla Panini y Américo Garza, ¡próximamente en Televisa!”, escribió Kaffie en su columna en el medio El Heraldo de México.

“La polémica pareja dará una reveladora entrevista que la televisora de San Ángel va a transmitir en un horario estelar”, añadió en la presentación de la columna a dicho medio digital. Según reveló Alex Kaffie tanto Américo como Karla aparecerán en el programa de Laura Bozzo, el cual tratará de problemas de parejas.

De acuerdo con la publicación de Kaffie, Panini y Garza serán la primer pareja en aparecer en el estreno del programa de la conductora peruana, el cual será el próximo 29 de junio.