Karla Panini revela que no extraña para nada a Karla Luna: “No la extraño

Una vez más la comediante Karla Panini esta dando de qué hablar, y es que ahora la ex lavandera recordó algunas de las expericiencias gratas que tuvo con la fallecida Karla Luna, a quien dijo no extraña en lo absoluto. Panini y Luna fueron compañeras de trabajo, pero además, fueron como hermanas, sin embargo, su amistad terminó cuando la primera se enamoró de Américo Garza, quien aún era esposo de Luna.

Fue durante el podcast llamado Pragmático, de Miguel Ángel Cantú, que Karla Panini contó algunas cosas que vivió con la fallecida comediante, quien perdió la batalla contra el cáncer en el 2017. La comediante aprovechó el espacio para responder a todos aquellos que le preguntan si extraña a su ex amiga, a lo que ella respondió que no, porque ha soñado con ella.

“La otra vez me preguntaron en mi Instragram si yo la extrañaba y mi respuesta fue: no la extraño", dijo Karla Panini. Pero no fue todo ya que aseguró que en repetidas ocasiones la ha soñado y eso le da un tanto de tranquilidad.

"Porque aquí está. La veo en Sara, la veo en Victoria. La veo cuando Sara canta, canta muy bonito y Luna cantaba bonito. La veo en Victoria cuando pinta, Karla era muy artística, pintaba cuadros y le salían muy bonitos. La veo en Sara cuando se arregla en las mañanas para ir a la escuela, es muy coqueta y así era Karla también. La veo en Victoria cuando es bien atrevida, no le da miedo nada, esa era Luna, era muy atrevida”, dijo la esposa de Américo Garza.

Karla Panini confesó que en muchas ocasiones era Karla Luna la de las ocurrencias atrevidas para dar en el show de Las Lavanderas por lo que la convencía de alguna u otra forma a ella para que accediera. “Ándale flaca vamos a hacerlo y yo no, no pérate (…) Y entonces me animaba y ya lo hacía yo”, dijo.

La comediante aprovechó para desmentir el rumor que de que Karla Luna se fue de este mundo odiándola por culpa de Américo Garza. “La gente piensa que ella se quedó odiándome a mí y yo a ella, eso es una mentira. Tengo una muy linda sensación cuando la recuerdo, tengo una muy linda sensación cuando la veo en sus hijas y por eso las cuido porque tengo una misión más importante de todo lo que digan allá afuera”, añadió.

Por otro lado, Miguel Ángel cuestionó a Karla Panini sobre si ha tenido alguna sensación paranormal tras la muerte de Karla Luna y por lo cercanas que eran antes de tener sus diferencias por el amor de Américo Garza, a lo que la comediante aseguró que en muchas ocasiones ha soñado con ella y eso le da tranquilidad.

le preguntó que si en algún momento ha experimentado una sensación tipo celestial con ella, es decir, alguna aparición paranormal, a lo que Karla Panini respondió que no quería hablar mucho del tema porque existen personas que no lo entenderían; sin embargo, contó que Karla Luna se le manifestaba en sueños y que ha sentido tranquilidad.

“Mira ésta paz, que hoy vivo y que hoy tengo y que hoy tenemos mi esposo y yo, y que lo puedes ver en mis hijos y en el entorno que tenemos, no es una paz de dientes pa’ fuera, es una paz real. Es una paz que te da Dios, y una paz que sobre pasa todo entendimiento porque has sido perdonado, has sido liberado, estás contento, estas feliz”, aseguró Karla Panini.

