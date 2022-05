Karla Panini llama metiche a Consuelo Duval y la reta a toparse de frente: "A ti no te debo nada"

Fue a mediados del 2021 cuando Consuelo Duval reveló que no podía perdonar a Karla Panini tras traicionar a su amiga Karla Luna al bajarle su marido e incluso aseguró que de tan solo escuchar su nombre le daba coraje e incluso de encontrarsela le partiría su madre; ante esto y después de varios meses la Comare Güera rompió el silencio y aseguró que a la protagonista de “La Famila P.luche” no le debe nada e insluso la llamó a toparse de frente.

“Tengo ganas, cada día que oigo su nombre, de partirle su madre. No físicamente, ¿sabes?, verla a los ojos y decirle ‘qué fea eres’. Sería suficiente”, expresó Consuelo Duval por defender a Karla Luna durante una entrevista con durante una entrevista con los youtubers Luisito Comunica y Berth Oh!. Luego de varios meses Karla Panini rompió el silencio y retó a Consuelo Duval a encontrarse para solucionar sus supuestas diferencias aunque aseguró que a la comediante no ha tenido el placer de conocerla por lo que expresó que a ella no le debe nada.

Fue a través de un podcast Mal Influencers Mx que los compañeros de Panini le pusieron el audio de Consuelo Duval donde dice que tiene ganas de partirle su ma... a lo que uno de ellos asegura que si él fuera ella iba y la buscaba, además de que consideraba que era buena para los golpes, a lo que la famosa refirió: "Yo creo que sí pero no me la he topado de frente".

Lee también: ¡Cuerazos! así lucían Angelique Boyer y Livia Brito en bañador en Abismo de Pasión

Posteriormente, Panini confesó que ella admiraba a Duval por su talento, sin embargo, todo cambió cuando ella se metió en la polémica que involucró a Karla Panini. “Anteriormente a mí me gustaba la comedia de la señora, y yo decía ‘Ay, que padre comediante es’, la admiraba, era una persona que me gustaba mucho la mancuerna que hacía en televisión con Eugenio Derbez”, señaló Panini.

Sin embargo, cuando Consuelo Duval arremetió en contra de ella por defender a Karla Luna, supuestamente sin conocer a la perfección el tema, todo cambió y aunque es su momento no dijo nada hoy si se atreve a confrontarla ya que considera que es momento de hablar. “Resulta que cuando declaró eso y habló de eso, pues yo honestamente nunca le dije nada y nunca la confronté. Pero hoy sí la confronto, fíjate, hoy sí y ni modo, Consuelo Duval”, indicó.

Karla Panini expresó que la comediante se metió en un tema que nadie la llamó al igual que muchas personas para querer ser la heroína de la historia. “Yo creo que ella, como todos, como muchos, se metió en un tema que no debió haberse metido, porque yo creo que como ella, muchos se inventaron como ser los defensores, ser los portavoces, las heroínas, los héroes, los mejores amigos de este tema cuando ni siquiera conocieron a las dos personas afectadas”, aseguró La Comare Güera.

Para la esposa de Américo Garza la actriz de “La Famila P.luche” sólo se subió al carro para ganar popularidad y ganar segudiores. “La señora se subió al carro, y todo el mundo lo hace, como se los he dicho, para ganar seguidores, para buscar aplausos, para buscar cómo ‘Qué buena onda, si tú, qué buena onda eres, claro que sí’”, indicó.

Lee también: Bárbara de Regil presume sus estrías en su abdomen marcado y le llueven los halagos

En cuanto a si se llega a encontrar a Consuelo Duval algún día le daría gusto, pues no le debe nada a ella. “La verdad es que, no me la he topado, el día que me la tope, con mucho gusto, Consuelo Duval, con muchísimo gusto, me encantará saludarte y me encantará verte de frente, porque a ti no te debo nada, ni a ti ni a nadie, entonces, lo que gustes hacer, lo hacemos y le entramos con mucho gusto, claro que sí, aquí hay con qué quererte”.

Respecto a que si reaccionaría a golpes, Karla Panini aseguró que no le gusta la violencia. “Y no me refiero a andar a golpes, esas cosas no las utilizo, no, no, y a golpes por qué, no me gusta a mí la violencia, para nada. Lo que ella quiera aclarar conmigo, que la verdad no tengo ni idea, porque ni ella, ni mucha gente se tenía que meter en ese tema, pero ella se quiso meter, cuando quiera platicar, podemos platicar, aunque no es un tema que le concierne, ni a ella ni a nadie”, concluyó.

Síguenos en