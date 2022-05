Karla Panini le saca los "trapitos sucios" a 'Platanito': "No creo que tengas cara para juzgarme"

De nueva cuenta la comediante mexicana, Karla Panini, vuelve a acaparar reflectores después de asegurar que le encantaría arreglar sus diferencias con Consuelo Duval, quien en el pasado aseguró que tenía ganas de pegarle si algún se la encontraba, ahora La Comare Güera le sacó los trapitos sucios a Sergio Verduzco mejor conocido como Platanito, quien también en el pasado habló de ella.

Fue durante otro podcast de Mal Influencers que Karla Panini decidió contestarle a Platanito, quien era íntimo amigo de la fallecida comediante Karla Luna. Recordemos que en repetidas ocasiones Sergio Verduzco declaró que su amiga se refugiaba con Panini cuando Américo Garza la golpeaba sin saber que era por su culpa porque ellos ya tenían una relación.

"Ella llegaba golpeada a refugiarse con su amiga, Karla Panini, y ella le decía 'no, yo voy a hablar con Américo, no te preocupes', y luego los reclamos por mensaje de 'oye ya la vi y según tú le habías pegado mucho y no le hiciste nada", contó en una ocasión Platanito. Por lo que ahora Karla Panini arremetió en contra de él y aseguró que no tiene cara para juzgarla por meterse con Américo Garza cuando era pareja de su amiga Karla Luna.

Panini manifestó que al igual que muchas personas Platanito se subió al tren que no debería, situación que la molestó bastante por lo que ahora no dudó en sacarle los trapitos sucios de lo que supuestamente hacía en los camerinos, además de que le encantaría toparse con su esposa para decirle todo lo que veían sus ojos.

"¡Sé todo lo que hacías en los camerinos!": "No creo que tengas cara para juzgarme. Me encantaría encontrármelo (a Platanito) y restregarle frente a su esposa todo lo que hacía y que yo veía con estos ojos y ni modo”, mencionó la comediante. Pero no fue todo ya que Karla Panini también aprovechó para cuestionar a Platanito sobre por qué la juzga, si él no tiene cara para hacerlo, pues cuando él tuvo un problema ella fue la única que le mostró su apoyo.

“No para aclararle algo sino para decirle ‘tú qué te metes, tremendo panzón. Payaso panzón, ridículo. Si la única que te habló cuando tuviste tu problemita, ese malísimo, de una tragedia y ahí estaba llorando. Yo agarré mi teléfono y le dije ‘Sergio estamos para apoyarte, son cosas que pasan, uno la riega… pero aquí estoy para apoyarte’. Después todo este show que ya sabemos, juzgándome y acusándome y haciendo show y burlándose”, finalizó.

Como era de esperarse el video dividió opiniones en las redes sociales, mientras algunos usuarios apoyaron a Karla Panini por tapar bocas y sacar los trapitos sucios a Platanito, otros se le fueron encima supuestamente por no saber cómo llamar la atención.

