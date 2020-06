Karla Panini disfraza de Lavandera Güera a hija de Karla Luna (FOTO)

Karla Panini nuevamente es el centro de atención en redes sociales, pues recientemente se compartió una imagen que generó mucha polémica. Resulta que en medio del escándalo que enfrenta Karla Panini y Américo Garza, ahora se filtró una fotografía de una de las hijas de Karla Luna disfrazada de La Comare Güera.

En la imagen aparece Karla Panini junto a la hija de la fallecida comediante, quien esta disfrazada de la Lavandera, razón por la que desató la ira de millones de fans de Karla Luna. La fotografía de la niña vestida como la excomediante fue compartida con la pregunta “¿Qué título le ponemos a esta foto?.

Karla Panini y Amércio Garza han sido blanco de críticas desde que se dio a conocer que habían traicionado a la fallecida comediante Karla Luna, quien murió en el 2017. Américo y Panini comenzaron su relación amorosa cuando él aún estaba con Luna. Tras divorciarse de Karla Luna, Amércio se casó con Panini.

Posteriormente vino el deceso de Karla Luna y Américo se quedó con la custodia de las niñas que tuvo con Luna, razón por la que se convirtieron en la pareja más odiada de México.

Esta es una de las razones por la que la imagen de la pequeña vestida de la Comare Güera ha causado tanta indignación en las redes sociales, pues los fans de Karla Luna no conciben como Karla Panini se atreve a disfrazar a la niña. Recientemente Karla Panini Y Américo Garza ofrecieron una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante en donde contaron la versión de los hechos.

"Yo te puedo decir que es un tema que yo hablé en su momento con quien tenía que hablar, es un tema que ya superé y es un tema que yo lo traté con la persona que tenía que tratar (Karla Luna). Es un tema que no deseo ni revivir ni aclarar. No tengo que dar explicaciones de mi vida privada a nadie y ella (Karla) ya no está.Ya cerré esa carpeta en mi vida, es parte de mi pasado y es algo que no voy a exponer ante nadie. Quiero decir que no hago esta entrevista para que alguien me crea; ya no me importa si alguien me cree o no me cree, si creen que soy buena o mala, eso ya pasó a ser algo intrascendente, a segundo término en mi vida", aseveró.

Por su parte, Américo Garza indicó que Karla Luna también lo engañó aún cuando estaban casados. Después de que salieran a la luz diversas entrevistas de supuestos amigos y conocidos de Panini y Luna, quienes muchos atacaron a la Comare Güera, está señaló durante la entrevista que demandará a la familia de Karla Luna y una mujer que se identificó como Parcera, quien ha despotricado en contra de ella.