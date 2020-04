Karla Panini dice que es cero IMPORTANTE y desmiente que cerró cuenta

Karla Panini señaló haber superado todos los insultos que recibió y que sigue recibiendo tras ser acusada de traicionar a su amiga y compañera del show Las Lavanderas, la fallecida Karla Luna. Recordemos que Luna reveló que Panini y su aún entonces esposo Américo Garza sostenían una relación amorosa.

Desde entonces, la vida de Karla Panini dio un giro inesperado y desde entonces no ha podido lograr que los insultos hacia su persona se terminen, pues recientemente, y después de casi cinco años, nuevamente Panini vuelve a estar envuelta en una polémica.

Lee también: Obligan a Karla Panini a cerrar su Instagram; por qué lo hizo

Resulta que en sus redes sociales comenzó a circular una imagen en la que aparece ella y su esposo Américo Garza en el día de su boda, sin embargo, ese no fue el detalle, sino que la fotografía traía un mensaje que decía: “¡Quédate en casa! ¡Así como te quedaste con el esposo de tu amiga!”. Por lo que la comediante no se quedó callada y respondió al usuario que compartió dicha imagen.

“Qué bonitos salimos. Fue uno de los días más felices de nuestra vida y quédate en casa mi reina ¡pero quédate! Así como nosotros nos quedamos juntos, así contra viento y marea quédate en tu casa, pero quédate”, respondió la comediante.

Sin embargo, después de unas horas se dio a conocer que Karla Panini había optado por cerrar su cuenta de Instagram y solo dejar activa la de “Mal Influencers”, la cual está dedicada a promocionar el programa de comedia donde ella colabora. La noticia se volvió tendencia rápidamente por lo que Panini aclaró que no cerró su cuenta, pues ya está acostumbrada a recibir insultos.

"Hola, hay me anda preguntando bastante gente que por qué salió una nota, la neta no, son cero importante y la neta ni al caso, cuando hay noticias muchos más importantes en estos momentos que mi cuenta de Instagram, mi cuenta no está cerrada, no está bloqueada, yo no la cerre, no es cierto está pasando por un proceso diferente porque, me están ayudando a la verificación y entonces me están ayudando de la verificación”, señaló.

La Comare Güera desmintió el cierre de su cuenta y dejó bien claro que ya superó los insultos, pues tiene cinco años sobrellevando este tipo de ataques en las redes sociales.