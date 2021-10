Karla Panini desenmascara a hermana de Karla Luna: "La que la envidiaba eras tú"

Tras llamar parásitos y vividores a la familia de Karla Luna, Karla Panini de nueva cuenta vuelve a sacar las uñas por su familia al escuchar las recientes declaraciones de Erika Luna en donde especifica que Américo Garza clona tarjetas y ella debe impuestos.

Recordemos que fue a través de sus historias de Instagram que Karla Panini desenmascaró a Erika Luna, quien aseguró que ella enviaba a Karla Luna, además de tachar de vividores y parásitos a toda la familia. Ahora la ex integrante de Las Lavanderas habló de este tema en un programa de radio en donde manifestó que no le interesa en lo absoluto limpiar su imagen pero no va a permitir que se metan con sus cuatro hijos.

"Me vale lo que se piense de mí, pero sí voy a defender a mis hijos porque los 4 están siendo afectados. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Hasta aquí llegó de esta familia de estar lucrando con este tema. Les acabé su mina de oro, porque la mina de ellos era la señora Karla Luna, después fuimos 'Las Lavanderas' porque trabajaban para nosotros, y ahora sigo siendo yo por los chismes que siguen generando", ", expresó Karla Panini.

Por otro lado, la “Lavandera güera” manifestó su enojo en contra de la familia Luna por engañar a las personas y se pongan a trabajar, y si desean recordar a Karla para que está les siga generando dinero que lo hagan pero sin mencionarla a ella. "Ya fue suficiente de que engañen a la gente. Que se pongan a trabajar en otra cosa. O si siguen recordando a su hija, a su hermana, perfecto. Pero entonces que no me mencionen a mí, pero siguen haciendo el tema y no dejan morir el tema porque hay mucho dinero detrás, tanto donaciones como exclusivas pagadas", insistió.

Cabe mencionar que la polémica se desencadenó tras las declaraciones de Erika Luna, quien expuso algunos problemas legales que supuestamente tiene la pareja por lo que hace días. Por lo que a través de una transmisión en Youtube fue que Karla Panini desenmascaró a Erika Luna, quien aseguró que la que le tenía envidia a la comediante era ella. "La vida de Karla la quería eras tú, la que envidiaba a Karla eras tú, la que quería ser famosa como Karla eras tú. La que quiere figurar eres tú", sentenció la esposa de Américo Garza.

Contrario a lo que Erika Luna ha hecho saber a los medios sobre que era muy unida con su hermana, Panini la desmintió y aseguró que Erika le pidió que fuera su comadre porque no tenía una buena relación con Karla.

"Tan no era cercana, que tú Vocho me pediste que fuera madrina de tu hija, que es niña especial. Yo abrazo mucho a estos niños, son una bendición y tú me pediste que fuera madrina de tu hija porque tú no te llevabas bien con Karla. De hecho, aún después de la separación te seguí dando dinero para esa niña. Hasta que Américo me prohibió porque tú hablabas", dijo.

Karla Panini también manifestó que si las hijas de Karla Luna le dicen mamá es por decisión propia no porque ellos las obliguen a decirle así. "Para que sepa toda tu familia de vividores, las mismas niñas un día decidieron decirme mamá, y hasta a mí me sorprendió. Pero las niñas hablan de su mamá, y claro, aquí se habla de su mamá, sin rencor, yo les platico anécdotas de su mamá. Los que creen que yo estoy amargada, o que yo fui feliz de que Karla falleciera, todo lo que inventan de mí es una proyección de ustedes".

La comediante expresó que jamás intentará quitarle el lugar a Karla Luna, pues jamás será más importante que ella para las niñas. "Aquí jamás voy a querer tener más importancia que Karla. Yo no estoy enfermita, y sé que las niñas tienen a su mamá y así siempre se le recuerdan. Y las niñas le dicen 'mi mamá del cielo', y le mandan cartas", dijo.

Para finalizar, Karla Panini dijo que por su parte no había rencores hacía Karla Luna. "Yo no me quedé con ningún rencor hacia Karla ni ella hacia mí, yo no le debo nada a ella ni ella a mí me debió nada. Por eso puedo tener paz y tranquilidad y por eso puedo ver a los ojos a mis niñas. Y lo único que hago es cuidar el corazón y la vida de esas dos niñas. Y si lo hago, lo hago de corazón".

