Karla Panini demandará a la familia de Karla Luna

Karla Panini fue contundente durante la entrevista que le ofreció al periodista Gustavo Adolfo Infante en donde además de dar su versión sobre cómo sucedieron las cosas respecto a la traición a su amiga y compañera, la fallecida comediante Karla Luna y en donde aseguró que, pese a los comentarios de Fabiola Martínez, su matrimonio no esta en crisis y que demandará a la familia de su excompañera.

La comediante y conductora de Exa FM Monterrey, habló del famoso celular del que Karla Luna habló y con el cual se enteró de la infidelidad de Américo Garza, sin embargo, reveló que muchos de estos fueron sacados de contexto. "Por supuesto que había un celular, por supuesto que había mensajes, éramos una pareja, era bien sabido que éramos pareja, por supuesto había mensajes, de ahí a que esos mensajes, como tantas cosas que han armado y han editado, sean ciertos, eso es otra cosa", señaló.

Lee también: Revelan últimas imágenes de Marilyn Monroe antes de su muerte

La polémica que volvió a resurgir el pasado mes de abril, Karla Panini contó que el tema de la infidelidad señaló que en su momento lo habló con quien tenía que hablarlo. "Yo te puedo decir que es un tema que yo hablé en su momento con quien tenía que hablar, es un tema que ya superé y es un tema que yo lo traté con la persona que tenía que tratar (Karla Luna). Es un tema que no deseo ni revivir ni aclarar. No tengo que dar explicaciones de mi vida privada a nadie y ella (Karla) ya no está.Ya cerré esa carpeta en mi vida, es parte de mi pasado y es algo que no voy a exponer ante nadie. Quiero decir que no hago esta entrevista para que alguien me crea; ya no me importa si alguien me cree o no me cree, si creen que soy buena o mala, eso ya pasó a ser algo intrascendente, a segundo término en mi vida", aseveró.

Además, durante la entrevista la Comare Güera indicó que demandará a la familia de Karla Luna y al empresario Felipe Silva por dañar su imagen al igual que las personas que manejan las cuentas falsas que llevan su nombre, pues aseguró que ya sabe quienes están detras de ellas. "Me han inventado palabras o pláticas que yo jamás he dicho, yo me alejé de las redes sociales no porque estuviera escondida, no porque estuviera en crisis, si me alejé es porque me estaba asesorando jurídicamente”, confesó.

Panini aprovechó la ocasión para reiterar que ella no maneja ninguna red social, la que esta a su alcance es Malinfluencersmx y en la cual ha dejado de compartir desde el pasado 9 de mayo.



"Hoy día yo no manejo ninguna red social ni mi esposo. Se han aventado miles de Facebooks, de Instagram, de mensajes de Whatsapps, de Twitters, que yo he aventado o que supuestamente mi esposo ha aventado a redes sociales, que no han sido ciertos. Tú puedes manipular un mensaje las veces que tú quieras, tú puedes inventar mensajes y poner y quitar las veces que tú quieras. Hoy día con la tecnología se pueden hacer mil cosas", señaló.

Respecto a la relación que tiene con las hijas de la fallecida comediante Karla Luna y Américo Garza, contó que las quiere mucho por el solo hecho de ser hijas de su pareja. "Cómo no las voy a querer si son las hijas del hombre que amo”.