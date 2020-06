Karla Panini asegura que no se robó a Américo Garza en Laura sin Censura

Este lunes 29 de junio debutó en Unicable el programa Laura sin Censura, y su conductora Laura Bozzo tuvo como primeros invitados a la polémica pareja , Karla Panini y Américo Garza. Tanto el empresario como la ex comediante aclararon algunos puntos de todo lo que se ha dicho sobre la supuesta traición a la desaparecida Karla Luna.

La noticia de que Panini y Garza serían los primeros invitados al programa generó mucha polémica, por lo que en su primera emisión se volvió tendencia rápidamente.Con este programa se marcó el regreso de Laura Bozzo a la televisión mexicana luego de ausentarse durante cuatro años.

Durante la entrevista Karla Panini y Américo Garza relataron cómo inició su romance, asegurando que no dañaron a nadie. Por su parte Panini indicó que no le robó a Karla Luna a Américo Garza. “No me robé a nadie. En esta historia no hay ni santos ni diablos, hay errores”, dijo Panini al inicio de la entrevista. La comediante indicó que luego de perder el cariño del público y los aplausos lo que más le dolío fue perder a una amiga, “luego perder la credibilidad de la gente, porque estaba acostumbrada a los aplausos, a que todo mundo se quisiera tomar una foto conmigo”, señaló.

Panini indicó a Laura Bozzo que tras la convivencia comenzaron una relación de amistad, pues se dieron cuenta que tenían los mismos pensamientos del futuro, una familia entre otras cosas.Por su parte, Américo externó que fue a finales del 2012 cuando se separó de Luna, sin embargo, ellos ya se habían separado en una ocasión pero decidieron regresar en abril de ese año debido a que venía en camino su segunda hija y le habían detectado el cáncer a Karla. “Yo me casé con ella dos días antes de la operación”, aseguró Garza.

La ex Lavandera lamentó no haber hablado antes, pues así hubiera evitado que Karla Luna entendiera que lo suyo con Américo fue una traición. "Si ella estuviera aquí nada de esto estaría pasando porque ella ya había superado esto, ya había tenido otras parejas, había quedado en paz . No empezamos a tener esta relación de noviazgo cuando ella tenía el cáncer".

Panini también reveló que extraña reírse como lo hacia con Luna, pues hasta el momento no hay una persona con la que tenga esa química. Durante la entrevista también se tocó el tema de la convivencia con las niñas, por lo que la pareja reiteró que no están negados a que las niñas vean a sus abuelos y hermanos. Laura Bozzo lamentó este conflicto y señaló que se encuentra a favor de las niñas: “Estoy a favor de dos niñas que perdieron a su mamá”, y al mismo tiempo indicó que habrá más de Panini.

Por su parte, Karla Panini finalizó externando que “No considero que yo tenga que ofrecer una disculpa pública, no dañé a alguien y si con esta situación alguna mujer se siente ofendida, pues lo siento... yo no me robé a nadie”.

