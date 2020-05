Karla Panini RESPONDE a hijos de Karla Luna

Luego del video que los hijos de Karla Luna compartieran a través de las redes sociales para aclarar los comentarios que se han hecho respecto a la Comare Morena, dañando su imagen y ensuciando su memoria, Karla Panini respondió.

Tanto los hijos de Karla Luna como sus padres y hermanos revelaron en el video, la situación que vivió la fallecida comediante antes y después de que se dio cuenta que Américo Garza y Karla Panini la habían engañado. En la grabación, la hermana de Karla reveló que Garza golpeó a Luna en repetidas ocasiones, aparentemente por petición de Panini.

Lee también: Karla Luna: Revelan AUDIO cuando enfrentó a Karla Panini

Fue a través de su Twitter que Karla Panini aseguró que no ocupa demostrarle al mundo nada, además indicó que no cerrará sus redes sociales por el odio que la gente le tiene por elegir ser feliz.

"No necesito demostrarle nada a nadie, tampoco voy a desaparecer de las redes debido al odio de gente que sigue enganchada en hacer daño por elegir ser feliz!", escribió la comediante.

Karla Panini también invitó a la familia de Karla Luna a seguir inventando historias "Sigan inventado historias.....".

No necesito demostrarle nada a nadie, tampoco voy a desaparecer de las redes debido al odio de gente que sigue enganchada en hacer daño por elegir ser feliz!

Sigan inventado historias..... — paniylachabella (@paninychabela) May 9, 2020

Está nueva polémica se generó luego de que la familia Luna señalará que se habían quedado callados ante el dolor que aún sienten, pero que empezarán a defender la memoria de Karla debido a que muchas personas ajenas al problema han inventado cosas de la fallecida comediante ensuciando su memoria.

La familia prometió que a partir de hoy enfrentarán las acusaciones que se hagan en contra de Karla Luna, dejando a entrever que uno de ellos era el comediante Óscar Burgos, ex esposo de Panini, quien le habría pedido perdón a Luna antes de morir y quien le prometió no hablar mal de ella, sin embargo, no cumplió su palabra y volvió a atacar a Luna después de muerta.