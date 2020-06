Karla Panini: Laura Bozzo asegura que no quiere rating para Laura sin Censura

El próximo 29 de junio se estrenará el programa de la peruana Laura Bozzo llamado Laura sin Censura. Sus primeros invitados al programa son la polémica pareja conformada por Américo Garza y Karla Panini, quien últimamente han ofrecido una serie de entrevistas a diferentes medios de comunicación.

Sin embargo, la primicia la obtuvo el periodista Gustavo Adolfo Intante, quien viajó hasta Monterrey para obtene una exlusiva entrevista con Panini y Garza. Luego de que la entrevista fuera presentada a México, se comenzó a especular que esta había sido "al modo de los entrevistas", dejando muchas dudas por lo que nuevamente por lo que Grupo Imagen de nueva cuenta entrevistó a la pareja.

La pareja decidió hablar y ofrecer varias entrevistas a diversos medios, sin embargo, saldrá por primera vez en televisión tras el escándalo con la fallecida comediante Karla Luna. Esta noticia generó mucha controversia ya que Panini y Garza serán los primeros invitados al programa Laura sin Censura, por lo que muchos usuarios de las redes sociales arremetieron en contra de Bozzo y Magda Rodríguez, productora, pues aseguraron que se quieren colgar de la fama de la pareja para ganar rating.

Tras estos señalamientos, la peruana no se quedó callada y decidió enfrentar a una de sus fans quien le escribió que su regreso a la televisión no era nada grato debido a que les daría protagonismo a la pareja sin antes haber investigado. "Laura, definitivamente su regreso no es grato, es una lástima que creas que Américo y Panini están en lo correcto cuando fue Américo quien metió a las nenas en esta situación. Estás o vas a conducir una entrevista a estos hampones sin haber investigado a fondo. La familia Luna también merece el mismo protagonismo... Por querer rating no dejes atrás la justicia", escribió la usuaria.

Laura Bozzo no dudó en responder a su fan. La conductora le aclaró que la familia de Karla Luna no accedió a participar en el programa pero que también tuvo la invitación, y le dejó claro que jamás ha apoyado una traición. "Gracias por este comentario. Para empezar, jamás apoyaría una traición, ok; segundo, lo único que busco es que las niñas de Karla Luna vean a sus abuelos y hermanos, que por cierto no quisieron hablar en el programa. Pero eso no me importa, ok, a mi todos me valen, quiero que esas niñas tengan una vida feliz, eso es todo", escribió la conductora.

Mientars muchos apoyaron la respuesta de la "Señorita Laura", otros le reiteraron que solo quiere rating para su programa con la participación de la "mujer más odiada de México". “Laura te admiró mucho saludos desde Barranquilla Colombia y a palabras necias oídos sordos”, “ Me encanta la señorita laura, ya que todo le vale gorro... “, fueron algunos de los comentarios en Instagram.

Durante una entrevista exclusiva para con Las Estrellas, Magda Rodríguez contó que así como contacto a Panini y Garza también lo hizo con la familia de la fallecida Karla Luna. Rodríguez prometió que la pareja hablará como nunca y revelarán sus secretos más "escondidos".

Ante el cuestionamiento que muchos se han hecho sobre porqué Karla Panini y Américo Garza fueron los primeros invitados a la emisión, la productora reveló que es un caso controvesial y encontrar ambas versiones y la verdad. “Estamos escogiendo a muchos más, estamos hablando con muchos artistas que tienen algo que decir. Nada que ver que sean solo ellos, es un caso muy controversial, finalmente nosotros tratamos de buscar todas las partes y encontrar ambas versiones y la verdad”, detalló.