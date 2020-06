Karla Panini: Américo condiciona a familia de Karla Luna para ver a las niñas

Américo Garza y Karla Luna tuvieron en común dos hijas, las cuales, tras la muerte de la fallecida comediante ( 28 de septiembre 2017), sus abuelos maternos y hermanos mayores solo han tenido la oportundiad de convivir en dos ocasiones con ellas. Durante una entrevista exclusiva al periodista Gustavo Adolfo Infante le realizó una entrevista a Karla Panini y Américo Garza, en donde este último reveló el motivo porque no deja que sus hijas convivan con su familia materna.

Durante la entrevista, el empresario no negó la posibilidad de que algún día la familia de su ex conviva con las niñas pero indicó que será a su modo, bajo sus condiciones. Aunque ya pasaron varios años desde que Karla Luna dio a conocer que Garza y Panini la habían traicionado, hoy en día la pareja es una de las más polémicas del momento, debido a que han surgido muchas disputas por las hijas de Luna y Garza.

Aunque la última voluntad de Karla Luna fue que sus hijos no se separaran, Américo Garza se llevó a vivir con él y su pareja Karla Panini a las niñas, y desde entonces han surgido una serie de disputas entre la familia Luna y el empresario. Pero ¿cuál es la razón por la que Américo no permite que los padres de Karla Luna convivan con sus nietas?.

Durante la entrevista el empresario señaló que la familia de su ex estuvo involucrada en hechos ilícitos, siendo este uno de los principales motivos por los que no le gustaría que sus hijas convivieran con ellos. “Américo me pregunta a mi: ¿tú dejarías a tus hijos menores de edad con alguien que te odia tanto como me odia la familia Luna a mi? Hay que pensarlo, y también me preguntaron: ‘si al papá de Karla Luna lo metieron por narcotráfico a la cárcel, a la mamá por robo y al novio de la hermana lo ejecutaron por dedicarse a esas actividades ¿tú con qué confianza dejarías a tus hijas con ellos?’” reveló Gustavo.

Otro de los motivos por los que el empresario señaló que no permite que este encuentro se lleve acabo es porque la familia Luna lo odia y acostumbra a divulgar todos los problemas que existen entre ellos, sin embargo, no niega la posibilidad de que algún día la familia pueda convivir con las niñas, siempre y cuando cumplan con las condiciones que él exige.

La familai Luna debe alejarse de redes sociales, medios de comunicación y parar los ataques contra él y Karla Panini, de esta forma podrán ver crecer a las niñas y tener una convivencia más sana y constante.

“¿Tú dejarías a tus hijas a alguien que te odia tanto? Puede darse, pero hay una manera en la que se pueda dar. De entrada la vía correcta es platicarlo, sanar las cosas, no nada más así y menos andarlo divulgando en redes sociales, así no se arregla nada y se empeora todo…Vamos a ver otras cosas legales ahorita porque esto ya sobrepasó la línea, podemos platicar, pero lo legal sigue adelante”, señaló Garza.