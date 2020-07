Karla Luna contó que Américo Garza y Karla Panini la querían volver loca

Pese a que Karla Panini y Américo Garza han repetido una y otra vez que la situación que vivieron con Karla Luna no es cómo se ha contado, pues, aseguran que en ningún momento traicionaron a la comediante, ya que hubo infidelidad tanto del empresario como de la fallecida actriz, recientemente se ha viralizado un video de la primera declaración que hizo Luna respecto a este tema.

Paco Cobos, compartió a través de su canal de Youtube, la entrevista que le hizo a Luna, y que ella por primera vez habló de lo que vivió junto a la actual pareja. "En diciembre del 2014, Karla Luna me llamó por teléfono muy triste, para decirme que se iba a retirar de los escenarios y que tenía que contarme algo. Acudí a su casa y esta fue la entrevista en la que por primera vez habló de su conflicto con su ex-compañera Karla Panini y su ex-marido Américo Garza", escribió en el video Cobos.

Está fue la primera vez que Karla Luna habló de la traición de Panini y Américo frente a una cámara. Foto Instagram Karla Luna

Durante la entrevista, notablemente afectada, Karla Luna, contó cómo sucedieron las cosas "me di cuenta por medio de unos mensajes de texto, unos mensajes en el teléfono de mi aún esposo porque aún esposo porque todavía no estamos divorciados, estabamos separados desde hace año, y me di cuenta en los mensajes de su teléfono que él estaba llevando una relación con mi compañera de trabajo, con Karla Panini, una relación que después ellos me lo confesaron, y tenían ya alrededor de cuatro años o cinco años", contó Luna durante la entrevista en diciembre del 2014.

En esta entrevista Karla Luna habló de los mensajes que vio en el celular de su hermana y que se lo había dado Américo, pero actualmente, tanto Américo como Panini niegan esto, e incluso aseguran que esos mensajes están editados." Ellos tenían una relación formal entre ellos", indicó.

Pese a que Karla Luna decidió perdonarlos por lo que habían hecho hubo algo que le dolío demasiado "Aquí lo que a mi me resulta muy doloroso, yo todo esto lo perdone, esto queda perdonado, yo ya lo hable con ellos, pero lo que me resulta muy doloroso, es que yo hace todavía hace 4-5 años , estaba con él, él era mi pareja, mi hija la más pequeña tiene dos años y medio apenas, y este, y yo hace cinco años todavía sostenía una relación con él, como su pareja , esposa, mujer y que mi compañera siempre fue mi hermana, fue la persona en la que más confiaba, era mi paño de lágrimas , era a quien yo le decía mi sentir por lo que yo estaba pasando, era quién me aconsejaba y resultó que me siento burlada, que fui burlada, que fui engañada , porque cuando yo iba perdiendo terreno sobre mi matrimonio otra persona lo iba ganando", explicó en su momento Luna.

Como lo ha dicho Érika Luna, Karla si sospechaba de la relación que había entre Américo y Panini pero no se desengañó hasta que le descubrió los mensajes en el teléfono que le había regalado a su hermana. Al ser cuestionada sobre esto en la entrevista, Luna dijo "Si me di cuenta , yo me daba cuenta de cosas, digo yo veía pero no que tuviera con certeza, una seguridad, yo siempre sospechaba porque había cosas que sucedían como en el trato, siempre en el trato de una persona te das cuenta cuando hay una convivencia de algo, de amistad, de trabajo, de noviazgo o hasta de algo más, y enonces a mi siempre me daba a entender que había algo más, yo nunca me quedé callada, siempre los confornté.

Karla Luna también indicó que siempre los confrontó, sin embargo, ellos siempre lo negaban e incluso le sugirieron que fuera con un psicólogo, pues estaba enferma de los nervios, por lo que ella terminó creyendo que realmente estaba mal, por lo que fue con un especialista."Tuve que atenderme porque yo pensé que las cosas así pasaban".

Karla también contó que ella presenció peleas entre Américo y su amiga, se hablaban muy feo y que insluso en una ocasión él la estrujó, por lo que ella les preguntó que que pasaba, además de que ella veía que Panini le mandaba mensajes a Américo a altas horas de la noche. En una ocasión vio que ella le escribió que lo veía mañana y que lo amaba, por lo que tomó el teléfono y le reclamó a su aún esposo. Sin embargo, él lo volvió a negar y en ese momento le habló a Panini para supuestamente reclamarle y Luna terminó creyendo que Panini si se había equivocado.

"Había veces en los que yo veía mensajes en su teléfono de parte de ella hacia él , en la noche, ha altas horas de la noche, pero eran mensajes como de mañana te veo, te amo, te mandó un beso, yo obviamente veía los mensajes y le decía si no tienes nada que ver con ella por qué te manda estos mensajes. Y él me decía se ha de haber equivocado, claro que no, vieja loca me mete en problemas contigo y en el momento agarraba el teléfono le marcaba y lo ponía en altavoz, él le decía qué tienes por qué me mandas esos mensajes a mi, y ella le respondía es que ese mensaje no era para ti era para otra persona", dijo Luna.

Sin embargo, confesó que estos mensajes y otros detalles la estaban volviendo loca "Eran tantos detallitos de ese tipo que mi cabeza ya se estaba volviendo loca, yo decía tengo tantas dudas, pero son tantas cosas las que me suceden las que veo que obviamente yo no sé que creer a mi me volvieron loca 4 años", señaló.

El video rápidamente se ha vuelto viral y muchos de los usuarios confirman la traición de Panini y Garza.

