Karla Luna: Revelan AUDIO cuando enfrentó a Karla Panini

Hace un par de horas la familia de la fallecida Karla Luna decidió revelar un audio donde La comare Morena enfrentó a Karla Panini tras robarle el marido, Américo Garza. La familia de Karla Luna comentó todas sus viviencias que tuvo con su expareja y con su íntima amiga Karla Panini.

La familia de Karla señaló que hizo el video con la intención de desmentir todas las especulaciones que están dañando la memoria de La Comare Morena. “Lo que están a punto de escuchar es una de tantas pruebas donde ustedes van a poder ser testigos de cómo fueron las cosas. También en esta prueba que les vamos a mostrar van a poder escuchar la voz de mi mamá y de las únicas dos personas que estuvieron involucradas“, dice la hija mayor de Luna.

La hermana de Karla Luna, quien acompañaba a la Comare Morena en sus giras contó que Karla Luna vivió un infierno antes de descubrir que Américo Garza y Karla Panini tenían una relación.

La hermana confesó que en repetidas ocasiones Garza golpeó a Luna después de que Panini le llenara su corazón de odio diciéndole que Karla le había coqueteado a muchos hombres, razón por la que Américo golpeaba a Luna.

La hermana de Karla Luna también confesó que Américo y Panini le dejaron una gran deuda a la fallecida Karla Luna y que además ella no recibía los pagos correspondientes a sus presentaciones de Las Lavanderas.

En el video la familia cuenta algunas de las vivencias de Karla Luna y presentaron en audio donde la fallecida les reclama y pide que les confiesen la verdad.

KL: Eres mentirosa, traicionera y eres falsa.

KP: No, no, no soy traicionera, no soy traicionera

KL: Aquí tengo los mensajes con fechas. Tus mensajes ¿Te los leo? Me da vergüenza. Se los voy a leer a ustedes dos.

AG: ¿Cuáles? ¿Cuáles mensajes?

KL: Todo lo encontré en tu teléfono, el que el diste a Erika (su hermana).

La familia de Karla contó que si no habían defendido la memoria de La Comare Morena era porque aún estaban en el duelo y que además decidieron hacer este video debido a que últimamente la memoria de Luna estaba siendo manchada por muchas personas que no tienen nada que ver entre ellos el comediante Óscar, exesposo de Karla Panini.

Fue a finales de diciembre del 2014 cuando la infidelidad de Panini y Garza se hizo publica, y aunque a principios de este mes ya se rumoraba sobre el engaño fue hasta finales que el escándalo se hizo público y Panini se volvió en la mujer más odiada de México.