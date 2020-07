Luego de que el cantante rapero Kanye West hiciera pública su candidatura oficial a la presidencia de Estados Unidos cuyas eleccciones tendrán lugar el próximo noviembre de 2020, en la que contenderá con el mismísimo presidente Donald Trump -quien pretende reelegirse-, West rompió en llanto en su pasado primer evento público en el marco de su campaña.

Pues el intérprete de I Love it, se sintió vulnerable al recordar -el pasado 19 de julio-, junto con su esposa, la socialité Kim Kardashian, que hace tiempo, estuvieron a punto de perder a su hija North West (7 años), la mayor de sus cuatro hijos.

Kanye West acusa a Kim Kardashian de querer encerrarlo en un psiquiátrico. Foto Instagram

Lo que significa el principio de nuevos escándolos en su familia, ya que el rapero se pronunció en varios tuits posteados en su cuenta oficial de Twitter, en los que hizo público que lo quisieron internar en una clínica de salud mental.

Por lo que sin más, Kanye West acusó a Kim Kardashian de querer encerrarlo por implicar a sus hijas en el mitin.

"Kim estaba tratando de volar a Wyoming con un médico para encerrarme como en la película Get Out porque lloré por salvar la vida de mis hijas ayer", explicó el cantante.

Mientras tanto, Kanye West fue diagnosticado de trastorno bipolar, motivo por el cual se medica bajo prescripción médica.

"Su familia cree que está sufriendo un episodio bipolar. No debe estar tomando su medicación porque siente que le hace ser menos creativo, pero que salga y diga eso sobre North es impactante. Kim está devastada", informó una fuente confiable a Page Six.

El cantante también lanzó una advertencia a su suegra Kris Jenner, a quien le escribió el siguiente mensaje:

"Kris, no juegues conmigo. Tú estás prohibida de estar cerca de mis hijos. Ustedes intentan encerrarme", se puede leer en otro fragmento del hilo.

Luego de dichos mensajes, Kanye West hizo hincapié lo que para él significa su esposa y su familia política. "Amo a mi esposa. Mi familia tiene que estar junto a mí. Ya no es decisión de E! o NBC", escribió aludiendo al canal que emite el reality show Keeping Up With the Kardashians, esteralizado por el Clan Kardashian, incluyendo a su esposa.

Incluso, Kanye borró todos los tuits a excepción de uno en el que afirma que jamás permitirá que sus hijos posen para la revista Playboy.

“Puse mi vida en mi Dios para que a la madre de North (Kim Kardashian) nunca la fotografiara haciendo Playboy y eso es en Dios. Estoy en el rancho … ven a buscarme... Los hijos West jamás harán Playboy”, expresó Kanye West.

