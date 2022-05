Kany García apuesta por las relaciones positivas en 'El amor que merecemos', su nuevo disco

La cantautora puertorriqueña Kany García, que se dio a conocer en 2004 tras su participación en el reality show Objetivo Fama, estrena "El amor que merecemos", disco que incluye diez canciones que relatan, según dijo a Efe, "esa búsqueda real en relaciones que nos hacen bien y nos suman".

Según explicó García, de 39 años, ese amor que merecemos "debe tener un ejercicio de introspección de lo que uno da" en las relaciones, un tema en el que se inspiró para su nuevo trabajo. Ese amor que los seres humanos merecen, destacó la artista, debe ser analizado por cada persona en el objetivo de alcanzar una relación sana.

UNO DEBE SABER LO QUE UNO MERECE EN EL AMOR

"Al tener eso claro, uno debe saber lo que se merece. Eso te cambia la vida", sostuvo Encarnita García de Jesús, nombre de pila de esta ganadora de cinco Latin Grammys. "Y todas las canciones van desde esa búsqueda real, de estar en relaciones que nos hacen bien y nos suman", enfatizó.

En esta misma línea, García explicó que canciones como "DPM (De Puta Madre" reconocen "lo bueno que es cerrar puertas" o ciclos, mientras que "Agüita de coco" relata la oportunidad de "abrir puertas y ventanas a gente que nos hace bien".

"Son acciones sanas que fomento como individuo y compositora que soy. Es un hilo conductor. También digo que el estar bien con uno, no necesariamente es estar en compañía de alguien", reflexionó.

ALEJANDRO SANZ, ROZALÉN Y WHEELER COLABORAN EN EL DISCO

De las diez canciones que cuenta el disco "El amor que merecemos", tres son artistas invitados: los españoles Alejandro Sanz, Rozalén y el intérprete urbano puertorriqueño Jay Wheeler. Junto a Sanz, García grabó el tema "Muero", mientras que con Rozalén fue "Justito a Tiempo", y con Wheeler unió su talento en la canción "No vuelvas".

Sobre la colaboración con Sanz, García admitió que no era "una meta" profesional lograr la misma, sino que después de interpretarla la primera vez se dio cuenta que "iba con él". "Fue orgánica la colaboración. Tener la libertad con quién trabajar y recibir de parte de ellos un sí por cosas que nos hacen bien en nuestras carreras", resaltó.

García y Sanz estrenaron "Muero" en vivo en un concierto que ofreció este hace varios días en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan.

GARCÍA Y ROZALÉN CENSURAN LA VIOLENCIA MACHISTA

La cantante explicó que la cumbia "Justito a tiempo" con Rozalén "es una historia, de un discurso recurrente e innecesario sobre la violencia machista". "Cada vez que estés con alguien, tienes que tener los ojos abiertos a no caer en este tipo de relación", dijo García, quien reconoció además a Rozalén por su defensa del feminismo y los derechos humanos.

"Amen a ojos y oídos abiertos, y estén despiertas en sus relaciones", añadió García, quien la semana se presentó por primera vez en Venezuela y el pasado viernes en Bogotá, la capital colombiana, como parte de una gira de presentaciones.

Incluso, García hará una pausa a su gira para grabar el reality show "La Voz Colombia", donde estará cerca de dos meses, para luego continuar la gira.

GARCÍA RESALTA LA VERSATILIDAD DE WHEELER

Asimismo, García, hija de un ex sacerdote, resaltó que la colaboración en "No Vuelvas" con Jay Wheeler, una de las nuevas estrellas del género urbano latino, fue "porque la canción lo ameritaba". "Siempre he ameritado su voz. Jay tiene una voz maravillosa y que con ella es versátil. Sabía que podía convivir con mi música, que su público lo escuchara fuera de su zona de confort", destacó García.

"Jay me daba la ilusión de ver la posibilidad de escucharlo fuera de su onda urbana, más porque tiene una voz melodiosa que se presta para esto. Se presta muy natural. En mi lado, sería como uno va aprendiendo que la balada del 2008 no es la del 2022", abundó García. EFE

Con información de Jorge J. Muñiz Ortiz, KANY GARCÍA (Entrevista) / San Juan, Puerto Rico / Fotografía Instagram Kany García

