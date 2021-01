‘K.O’ de Danna Paola el mejor disco debut para una mexicana

La cantante Danna Paola ha estado viviendo en los primeros días del 2021 un verdadero sueño, aunque ella le llama una locura, por la respuesta que ha tenido su álbum ‘K.O.’, el cual se convirtió en el mejor disco debut de una mexicana en la historia de Spotify.

A solo una semana que Danna Paola lanzó su nuevo disco ‘K.O’, este se ha colocado entre los favoritos de todas las plataformas digitales, especialmente en Spotify, donde tanto el disco como su primer sencillo ‘Calla tú’, han sido los predilectos de los oyentes en México y en el mundo.

A través de sus historias de Instagram, Danna Paola informó está noticia, además de que mencionó que sigue haciendo promoción de su álbum y que está muy agradecida del apoyo que le han dado a ‘K.O’.

Lee también: ¡Que tierna! Así lucía Danna Paola en Rayito de Luz

“He estado tratando de procesar todo lo que está pasando con el álbum y realmente no quiero dejar de agradecerles por todo el apoyo, por poner al álbum en número 1, por ser el debut más grande de una mexicana en Spotify. Estoy muy orgullosa se los juro, no me lo esperaba, esto no me lo había imaginado ni en mis sueños más locos”, expresó la cantante.

Agregó que bien dicen que de un corazón roto salen cosas buenas, refiriéndose a que ‘K.O’ y las canciones que escribió tiene que ver con su experiencia en el amor, y que lo único que hizo en el álbum fue drenar su corazón.

“Es una locura lo que está sucediendo con ‘K.O’, gracias. Les vuelvo a recordar el video de ‘Calla tú’, ya salió, vayan a verlo”, dijo Danna Paola.

Lee también: Danna Paola vuelve a Televisa ¿grabará nueva telenovela?

Foto historia Instagram Danna Paola

Añadió en otra de sus historias: “mujeres no se callen más, no permitan que nadie les diga que calladitas se ven más bonitas, así que vayan a ver ‘Calla tú’, este videoclip que me hace sentir muy orgullosa también porque puedo decir que fui parte de la producción de este video que fue un plano secuencia”.

Incluso, presumió que traía puesta el ‘body’ que utilizó en el video de ‘Calla tú’, el cual tiene varias figuras como si fueran tatuajes y una mano que tapa uno de sus bustos y otro, bromeó que la otra mano no se veía en dónde estaba.

En TikTok, Danna Paola lanzó el #CallaTuChallenge, el cual llegó a 4 millones de reproducciones y consiste en bailar el sencillo en un video y subirlo a redes sociales, inclusive compartió algunos tiktoks de sus seguidores en sus historias de Instagram.

Danna Paola, también realizará una dinámica junto con su disquera Universal Music México en el que invitará a una ‘K.O. Party con Danna Paola’, en el que 15 accesos exclusivos para sus seguidores en Zoom.