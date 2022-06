Justin Bieber impacta en video al revelar que padece parálisis facial y pospone su gira

El cantante canadiense Justin Bieber impactó a sus seguidores al compartir un video en redes sociales donde muestra su cara con los estragos de una parálisis facial parcial provocada por el síndrome Ramsay Hunt, reveló.

El intérprete de “Stay” apareció a cuadro para anunciar la posposición de su gira por Norteamérica a causa de este padecimiento y dio a conocer que no puede mover varios músculos del rostro, dejando ver las consecuencias de la parálisis.

"Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. La fosa nasal no se mueve. Así que tengo una parálisis completa en este lado de la cara", explicó el propio Justin Bieber en un video subido a su perfil de Instagram este viernes.

Lee también: Olivia Rodrigo, la debutante que se impuso a Justin Bieber en los MTV VMA

El artista canadiense pidió comprensión a todos los que "se sientan frustrados por las cancelaciones" de los conciertos: "Obviamente, no soy capaz de hacerlo. Esto es serio, como pueden ver", argumentó.

Justin Bieber ya había cancelado conciertos en Toronto y Washington D. C. y tenía agendadas dos noches seguidas en Nueva York la semana que viene, pero su salud ha impedido que se presente como lo tenía previsto.

Lee también: Calvin Harris estrena "Potion", su nuevo sencillo, junto a Dua Lipa

"Volverá a la normalidad. Tomará tiempo, y no sabemos cuánto tiempo será, pero estará bien. Tengo esperanza, y confío en Dios, y confío en que todo esto es por una razón. Pero mientras tanto, voy a descansar", sostuvo.

La noticia y el video del cantante rápidamente se viralizaron en redes sociales y sus fans le mandaron sus buenas vibras para que se mejore, en espera de nuevas noticias sobre su condición y sobre las nuevas fechas de sus conciertos.

¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt?

El síndrome de Ramsay Hunt es una afección rara, causada por un virus, que infecta un nervio cercano al oído y provoca irritación y parálisis de parte del rostro. Su tratamiento debe realizarse de manera urgente para evitar mayores complicaciones.

En marzo, su esposa, Hailey Bieber, fue hospitalizada debido a un pequeño coágulo de sangre en su cerebro. La modelo explicó más tarde en un video que compartió en YouTube que se sometió a una cirugía.

Con información de Agencia EFE/Fotografías Instagram

Síguenos en

EFE La primera agencia de noticias en español y la cuarta del mundo, tiene cerca de ochenta años de experiencia, produce casi 3 millones de noticias al año en los diferentes soportes informativos: texto, infografía, fotografía, audio, video y multimedia. Ofrece información instantáneamente desde su red mundial de delegaciones y corresponsalías en español, portugués, inglés, árabe, catalán y gallego. Es una Sociedad Mercantil Estatal, cuya titularidad corresponde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España. Ver más