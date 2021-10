Julio César Chávez posa con Belinda y asegura: ‘Yo le dije que pelara a Nodal’

Una de las relaciones que más sorprendió cuando se hizo pública, y que ha seguido haciéndolo con el paso de los meses, es la que sostienen Belinda y Christian Nodal, quienes se hicieron novios cuando ambos fueron jueces de “La Voz”, de TV Azteca, y ahora ya salió a relucir quién la hizo de “Celestina” y se trata nada más y nada menos que el ex boxeador Julio César Chávez.

El ex campeón mundial mexicano se atribuyó el hecho de que la cantante de pop le hiciera caso al intérprete de banda y aseguró: “Yo le dije que 'pelara' a Nodal”, esto, en una publicación que hizo en redes sociales y que levantó revuelo.

Julio César Chávez posó con Belinda y dio a entender que gracias a él la guapa actriz y solista se fijó en Christian Nodal, por lo que el popular cantante de regional mexicano, seguramente, debe estar en deuda.

Fue desde sus historias de Instagram que el ex monarca mundial de boxeo compartió una fotografía en la aparece abrazando a Belinda en una foto que evidentemente es del recuerdo y que aparentemente fue tomada durante la presentación que hizo ella para cantar el Himno Nacional Mexicano previo a la pelea de Julio César Chávez Jr. y Sergio “el Maravilla” Martínez.

La imagen foto sería de 2012 y Julio César Chávez escribió en tono de broma: “Cuando la convencí que pelara a @Nodal”, arrobando al intérprete de “Dime cómo quieres”, celebrando la ocurrencia y buscando una reacción del cantante.

En la historia también Belinda está arrobada y el “César del boxeo” agregó un texto más haciendo alusión a cómo se malinterpretan las cosas: “A ver si no llegan los chismes a los programas”, pues evidentemente todo se trata de una broma, pues en 2012 la cantautora y la estrella de la banda todavía no se conocían.

El humor de Julio César Chávez generó reacciones entre los fans de los cantantes luego que la imagen fuera replicada en algunas cuentas de Instagram, en donde la mayoría tomó con gracia lo escrito por el ex púgil mexicano y otros dijeron que sólo lo hizo por llamar la atención.

“¡¡No necesita FOCO!! Él es un grande del boxeo y no le hace falta”, “Ay este señor… no halla la manera de llamar la atención... que se dedique a lo suyo en vez de estar haciendo show...”, “¿Cuantos años tenía Nodal cuando ellos se tomaron la foto?”, “Pues si tiene el don del convencimiento por qué no lo utilizó para que sus hijos se alejaran de las drogas y se pusieran a entrenar porque como boxeadores le salieron bien maletas”, “Pues a mí en lo personal me encanta verlo y siempre seré su fan”, fueron algunas de las impresiones.

Lo cierto es que Belinda y Christian Nodal son una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo y ya hay anillo de compromiso, por lo que una boda próxima es inminente aunque todavía no han revelado la fecha.

