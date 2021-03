Julio César Chávez habla de la supuesta recaída de Rafael Amaya: Mi clínica no es magia

Rafael Amaya se ha visto envuelto en diversas polémicas gracias a que hace unos días comenzó a circular un video en el que supuestamente el actor mexicano sufre de delirio de delirio de persecución. Las imágenes que rápidamente se hicieron virales pusieron al protagonista de El Señor de los Cielos en el ojo del huracán por lo que Julio César Chávez habló de nueva cuenta de la supuesta recaída.

Si de por si la imagen de uno de los hombres más bellos del mundo, así nombrado en el 2011 por la revista People en Español, (quien lo reconoció por su trabajo en la exitosa serie de Telemundo), ya estaba dañada tras darse a conocer que la cadena estadounidense lo había echado tras sus problemas con las adicciones, estás nuevas imágenes dieron pie a nuevas especulaciones e incluso el mánager del actor, Karem Guedimin, señaló que el ex boxeador mexicano solo quería publicidad al decir que Rafael Amaya tenía que seguir con sus terapias y no lo había hecho.

A días de que las imágenes circularan por todo el internet, Julio César Chávez no perdió la oportunidad de hablar durante una entrevista con el programa de espectáculos Ventaneando sobre Rafael Amaya, en donde dejó claro que desconocía cuál era la situación del actor.

“A mí no me consta que Rafael Amaya haya recaído. Lógicamente las imágenes que salen, los videos, se dice otra cosa. En lo particular no he hablado con Rafael. Yo lo quiero mucho; es una gran persona, es un buen ser humano. Si él y su mánager necesitan ayuda, se las damos”, señaló el ex boxeador mexicano.

La vida de adicciones de Rafael Amaya comenzó tras su participación en El Señor de los Cielos, serie que sobrepasó los límites de la ficción y el personaje de Aurelio Casillas terminó invadiendo por completo al actor hasta el grado de perder su paz interior y todo lo que lo rodeaba, incluyendo su propia familia, por lo que se internó en una de las clínicas de Julio César Chávez para recuperar su vida.

La noticia de su salida de la clínica de rehabilitación fue un boom para sus millones de seguidores, sin embargo, también fue como una cuchillada para el ex boxeador mexicano, pues desde que dio su primer declaración fue señalado por el mánager del actor como una persona que se quería colgar de la fama de su paciente.

“Fue una declaración de la mánager que yo me colgaba de la fama de Rafael Amaya; con todo respeto, señora, no necesito eso”., respondió Julio César Chávez ante las declaraciones del representante del actor.

Julio César Chávez también aprovechó para reiterar que tanto Rafael Amaya como cualquier otro paciente debe de luchar día a día con su enfermedad, pues el demonio siempre está presente.

“Primero debe aceptar uno que está enfermo, después tomar la terapia (…) Nadie se recupera, ésta es una enfermedad para toda la vida. Lógicamente después de estar cinco o seis meses internado, cuando ya se le da de alta para reencontrarse con la vida… si no vuelves a tus juntas, sientes que ya la hiciste, y no. Esto es una lucha de todos los días”., señaló.

Chávez aseguró que su clínica no hace magia, pues todo depende del paciente, aceptar que es adicto y empezar a quererse para así poder luchar día a día contra está enfermedad. “Yo lucho todos los días contra mi enfermedad y gracias a Dios estoy limpio sólo por hoy, y me ha costado muchísimo trabajo, mucho esfuerzo. Mi clínica no es magia, el paciente necesita querer. Aceptar que uno realmente es un adicto y uno necesita un tratamiento de recuperación”.