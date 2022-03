Julieta Venegas anuncia su nuevo sencillo "Mismo Amor" que estrenará el 18 de marzo

La cantautora mexicana Julieta Venegas (una de las máximas exponentes del pop-rock) ofreció este lunes un adelanto de su nuevo sencillo "Mismo Amor", que estará disponible a partir del 18 de marzo en todas las plataformas digitales.

El tema, que habla sobre la transformación de una relación, será parte del nuevo disco de Julieta Venegas, quien lanzó su último material hace siete años, "Algo Sucede" (2015). "Hace ya tiempo que tengo ganas de compartir otro disco, esta es una etapa nueva, y estoy feliz de tener música nueva lista para salir y tocar”, expresó la cantante en un comunicado.

Venegas, quien nació en Long Beach, California, Estados Unidos y creció en Tijuana, Baja California Norte, México, lanza esta canción después del éxito de "Lo Siento BB:/", junto con Tainy y Bad Bunny en 2021.

Lee también: La colombiana Fanny Lu le sigue cantando al amor con "Valió la Pena"

La cantante mexicana, que ahora reside en Buenos Aires, Argentina, iniciará la gira de conciertos "Vernos de Nuevo", que incluye a España, México, Costa Rica, Colombia, y Estados Unidos para interpretar sus clásicos y los nuevos sencillos.

"Mismo amor" también marca el inicio de una nueva etapa con Altafonte, una casa discográfica independiente: "Estoy iniciando una etapa muy linda y estoy feliz de poder compartirla con ustedes. Se viene un nuevo disco, del cual les adelanto un poquito con 'Mismo Amor', que está producido por un artista que admiro mucho, Alex Anwandter (cantautor chileno)", contó Venegas.

Lee también: Marc Anthony se suma a Chayanne en torneo de golf en pro de la niñez latinoamericana

La canción se acompañará de un video filmado por las creadoras y hermanas Anita y Lola Piñero. La letra y la música son creación de Venegas, mientras que el chileno Anwandter está a cargo de parte de la música y la producción.

"Encontrar cómplices en la vida es tan importante, y lo que se está armando con este disco ha sido una etapa llena de aprendizaje y amor. Tengo muchas ganas de que lo escuchen. Por ahora va un adelanto", dijo Venegas.

La cantautora ha vendido 25 millones de discos en todo el mundo, con discos de oro y platino en países como México, Italia, Argentina, Brasil, España y Estados Unidos, donde ganó dos Grammy y 10 Grammy Latino. EFE

Con información de MÉXICO MÚSICA / Agencia EFE Ciudad de México, México / Fotografía Instagram Julieta Venegas

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!