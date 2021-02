Julián Gil y su grande temor por culpa de Marjorie de Sousa

Tras salir victorioso del coronavirus y regresar a los foros de Televisa para continuar con las grabaciones de la novela ¿Qué le pasa a mi familia?, Julián Gil fue abordado por la prensa y cuestionado sobre cómo se sentía tras haber padecido el virus que aún mantiene en alerta al mundo.

En su encuentro con los medios de comunicación, Julián Gil confesó que tras las complicaciones que tuvo el primer día, llegó a pensar en que moriría, escenario por el que llegó a desear estar cerca de su hijo Matías, fruto de su relación con la actriz venezolana, Marjorie de Sousa.

“Te soy sincero, sí, el primer día a mí me dio todo, me dio fiebre, la oxigenación la tenía en 60 y pico”, contó el actor argentino ante la difícil situación que enfrentó. Al ser cuestionado sobre si en ese momento, que sintió cerca la muerte, pensó en enviarle un mensaje a su hijo, el actor respondió contundentemente. “Esa relación está totalmente fracturada…”.

Posteriormente el actor reveló que al sentir cerca la muerte su más grande miedo era no despedirse de Matías. “Sí yo me hubiese muerto, ¡gracias a Dios no pasó!, pero si yo me hubiese muerto, para él hubiese sido bonito saber que en su momento… pero así de fracturada está la relación que yo no existo”.

Para terminar con los cuestionamientos de la prensa, el también empresario argentino aprovechó para decir que ya no peleará la patria potestad de su hijo, pues no desea que pase más tiempo sin ver a su hijo por lo que le mandó un contundente mensaje a la madre el niño o bien si no sucede lo que desea, solo esperara que cuando el niño crezca, lo busque.

“Matías yo sé que en su momento lo va a ver, o sea, Mati hoy tiene 4 años, el día que tu tengas un poco más de conciencia sabes que era cuestión de una llamada”, finalizó.

Recordemos que recientemente, el actual novio de Marjorie de Sousa, Vicente Uribe, indicó que su más grande deseo en un futuro es que el niño, hijo de Julián Gil, le diga papá por lo que el actor argentino aseguró que siempre va a pensar en el bien del niño.

“Siempre hay que pensar primero que nada en el niño, en la salud mental, personal del niño. ¿Qué es lo más importante para un niño?... Que tenga la figura paterna y que tenga la figura materna. Todos estamos conscientes y sabemos que la figura paterna que soy yo", dijo.