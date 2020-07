Julián Gil teme por su vida si muestra pruebas en contra de Marjorie de Sousa

Ante la disputa por la patria potestad de Matías, hijo de los actores, Julián Gil y Marjorie de Sousa, el primero confesó que teme por su vida luego de que Alma Pellón, abogada de la venezolana lo retara a presentar pruebas en contra de su clienta."Lo reto (a Julian Gil) a que saque una falta de respeto del equipo legal de Marjorie o de Marjorie hacia el señor o cualquier integrante de su familia", señaló la abogada de Sousa.

Por lo que el actor argentino respondió que para ella era muy fácil retar pero si él muestra las pruebas corre peligro. “Para ella (la abogada) es fácil decir que, si tengo pruebas, las presente. En el momento y foro adecuado se presentarán. ¿Por qué no las presento? Porque temo por mi vida, vienen de gente que no es buena, que no va por el camino derecho, temo por mi seguridad y yo sé que lo que he dicho no es una denuncia en la policía o en el tribunal, pero es una denuncia pública”, aseguró Gil.

Sin embargo, el actor presentó un audio en su cuenta de Instagram en donde se escucha a un ex empleado de la venezonala decir a Gil que en las primeras visitas que hizo a su hijo en el Centro de Convivencia Familiar, el bebé lloraba los 60 minutos que duraba dicha visita, debido a que por órdenes de Marjorie, no se le daba de comer a la criatura para que al momento de la visita, estuviera llorando todo el tiempo y fueran puntos malos para el actor.

"Como dicen los abogados, a las evidencias me remito, ¿Qué vas a decir ahora?, ¿Que no tengo los audios? Quiero que sepas que tengo muchísimos audios comprometedores de todo el manejo -del caso-, tengo muchísimos audios más, éste es uno del primer día, cuando yo la conocí -refiriéndose a Alma Pellón-; cuando usted descaradamente me pedía, que el nene necesitaba 400,000 pesos mexicanos -20,000 y pico de dólares- para el bebé", reveló Gil.

En el audio se escucha decir: "Mire, le voy a decir una cosa y se va a sorprender usted, las primeras veces que hubo la convivencia con su hijo, ¿sabe qué hicieron? por órdenes de la señora le dijeron a la enfermera ‘no le vas a dar de comer al niño para que cuando lo tenga él al niño empiece a llorar', así yo lo escuché cuando íbamos en camino a la convivencia", se escuchó en el audio que mostró el actor, fue lo que se escucha en el audió que presentó Julián Gil.

Julián Gil no ha podido regresar a México, según cuenta por las amenazas que ha recibido por lo que también la abogada de la actriz lo retó a presentarlas. “Volveré a la Ciudad de México, mi vida y carrera están allá; el sistema mexicano está lleno de corrupción y me ha fallado”, dijo.

