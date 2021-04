Julián Gil se le va a la yugular a Marjorie de Sousa; se siente impotente

Tras perder la patria potestad de su hijo Matías, fruto de su relación con Marjorie de Sousa, el actor Julián Gil se siente impotente y temeroso ante la versión que le pueda dar la actriz venelozana al niño cuando crezca por lo que no dudó e irse a la yugular a su ex.

Fue durante una entrevista exclusiva para el programa Hoy, que el actor y modelo argentino se mostró indignado ante la actitud de su ex, Marjorie de Sousa, quien no le permite convivir con el niño luego de que las autoridades decidieran que el famoso no tenía derechos sobre el menor.

“Me encanta que todos ustedes dicen ‘tienes que ser paciente, eso se va a dar’, eso me encanta de ustedes o sea… mientras tienes que ser paciente el tiempo pasa, el niño va a cumplir 5 años ya, y todo ese tiempo se ha perdido, o sea yo estoy cansando de decirlo”. confesó el villano de telenovelas de Televisa.

Y aunque Julián Gil mantiene la esperanza de algún día volver a abrazar a su hijo Matías, pues cree que lo buscará cuando esté más grande, lamenta el tiempo que se está perdiendo mientras esto sucede. “Ok, va a llegar, yo sé que va a llegar, es inevitable, pero todo el tiempo que se perdió, que el niño perdió de estar con su papá, y yo perdí de estar con el niño, eso es lamentable, eso es un crimen, eso es violencia”, señaló durante la entrevista.

Visiblemente molesto e indignado, el actor de 50 años confesó que siente miedo al pensar que Marjorie de Sousa le llene la cabeza de mentiras a su hijo, que ella le cuente su propia versión como diciendo que él lo abandonó cuando ha luchado por él.

“Dudo que ella le diga ‘papi te busca, papi ha tratado de buscarte, lo que pasa es que los abogados no quieren que tú lo vengas a buscar’, esa no es la historia… ¿cuál es la historia que tú crees que debe estar diciéndole?, que papá lo abandonó, que papá no quiere saber de él, entonces eso es lamentable”, señaló Julián Gil.

Para finalizar la entrevista el modelo indicó que Marjorie de Sousa le ha visto la cara a todo mundo incluido él. “Se ha estado burlando de mí, se ha estado burlando del niño y se ha estado burlando de todos ustedes… cuando tu le preguntas una cosa y te contesta otra ¿qué es?, yo me paro, llevo 5 años parándome y siempre con la frente en alto, y siempre diciendo la verdad y siempre diciendo lo mismo”.

Ante las declaraciones del actor, muchos de los usuarios de las redes sociales le han enviado diversas muestras de cariño, mientras que muchos se le fueron a la yugular a Marjorie de Sousa por no permitir la convivencia entre padre e hijo.

“En algún momento espero reaccione ella Pobre Julian Y disfrute de su hijo”, “Julian no estés triste vas a ver qué muy pronto verás a tu hijo ánimo Julian”, “ Julian recuerda muy bien q los videos hablaran por lo que tambien dijistes q se hicieran una prueba de A D N no no lo olvides”, “ Esa Marjorie que mala tipa es, actitud tonta, falta de corazón”, “ No puedo aprobar una actitud así de una mujer porque los dos tienen derecho de convivir con su hijo", son algunas de las reacciones en las redes sociales.