Julián Gil revela audios que evidencian a Marjorie De Sousa

El actor Julián Gil, quien ha sido demandado por su ex pareja Marjorie De Souza en varias ocasiones, realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de Instagram, el pasado lunes por la noche para revelar algunos puntos del pleito legal que mantiene con la madre de su hijo Matías Gregorio; en esta ocasión, por la custodia del menor, en la que compartió algunas grabaciones que revelan las cantidades de dinero que la abogada de su expareja, Alma Pellón, pedía para la manutención de su hijo, que oscilaban entre los 10 y 15 mil dólares; mismas que a él, le parecía una cantidad exagerada para que un bebé pudiera vivir cómodamente.

"Tengo grabaciones suyas confabulando con gente en restaurantes, grabaciones de audio y de vídeo, tengo intercepciones políticas, tengo unas cosas que ustedes no se pueden imaginar de usted y de su gente, tengo muchas cosas, usted me retó y me dijo que mostrara los audios, pues le voy a mostrar ahora el audio, esto fue el 29 de marzo, Matías tenía... solamente les voy a poner un poquito", dijo Julián Gil.

"Como dicen los abogados, a las evidencias me remito, ¿Qué vas a decir ahora?, ¿Que no tengo los audios? Quiero que sepas que tengo muchísimos audios comprometedores de todo el manejo -del caso-, tengo muchísimos audios más, éste es uno del primer día, cuando yo la conocí -refiriéndose a Alma Pellón-; cuando usted descaradamente me pedía, que el nene necesitaba 400,000 pesos mexicanos -20,000 y pico de dólares- para el bebé", reveló Gil.

Además, el actor mostró en su transmisión, un audio que puede ser determinante para la decisión del juez sobre la patria potestad de su hijo, misma que en un vídeo anterior, dijo que de nada le ha servido tenerla ya que no tiene ningún derecho sobre el niño -vaya- ni siquiera poderlo ver.

Se trata de la evidencia de un ex empleado de De Sousa, de nombre Alejandro, quien le reveló que en las primeras visitas que hizo a su hijo en el Centro de Convivencia Familiar, el bebé lloraba los 60 minutos que duraba dicha visita, debido a que por órdenes de Marjorie, no se le daba de comer a la criatura para que al momento de la visita, estuviera llorando todo el tiempo y fueran puntos malos para el actor.

"Mire, le voy a decir una cosa y se va a sorprender usted, las primeras veces que hubo la convivencia con su hijo, ¿sabe qué hicieron? por órdenes de la señora le dijeron a la enfermera ‘no le vas a dar de comer al niño para que cuando lo tenga él al niño empiece a llorar', así yo lo escuché cuando íbamos en camino a la convivencia", se escuchó en el audio que mostró el actor.

Comprando conciencias y utilizando el poder que puedan tener es como lograrán quitarle la patria potestad a Julian Gil, Marjorie y su abogada, según palabras del mismo actor. Y señaló que si no ha seguido con la demanda, es por el costo que implica.

"Yo me he gastado 400 mil dólares o un poco más, y si yo salgo a pelear la patria potestad, que yo sé porqué me lo dijeron en amenazas -y me lo siguen diciendo- que no la voy a ganar, me puedo gastar otros 300 mil dólares más, y es el patrimonio de Matías y mío y de mis otros dos hijos.

Matías no es mi único hijo, tengo otros dos hijos más a quienes amo y que son parte de mi patrimonio, me rompo el lomo trabajando y también es para ellos y para Matías aunque yo no tenga la patria potestad créanme que cuando Matías sea grande él tendrá lo suyo porque le pertenece aunque no tenga mi apellido y no tenga ningún derecho yo, como sé que es mi hijo y siempre va a ser mi hijo pues él va a tener los mismos beneficios que Juliancito y Nicole, porque es lo que le corresponde.

No amerita que yo me gaste el patrimonio en abogados porque yo sé, tengo grabaciones que las sacaré en su momento, que yo ese caso no lo puedo ganar, que no hay manera que yo gane ese caso", contó.

Entre otras cosas, remembró que la razón por la que Marjorie y él se separaron fue debido a problemas de convivencia entre ellos; y en consecuencia, cuando él le pidió a ella separarse, comenzaron las especulaciones de que él la había abandonado en el nacimiento de su hijo, por lo que Julián reveló un clip en el que se escucha a él hablándole al bebé.

"La primera persona que Matías vio en su vida después del doctor fui yo, entonces, nunca se me va a olvidar, yo publiqué un video y la opinión pública cambió", contó el actor.

Posteriormente, empezaron las primeras reuniones de abogados.

"En esa reunión se me plantea -el bebé no tenía ni dos meses-, sin yo conocer a la abogada, ella (Marjorie) no se presentó, no tuvo los pantalones para presentarse frente a mí, estaba escondida en otro cuarto, y me plantean que yo tenía que pagar de pensión entre 10 mil y 15 mil dólares, y yo dije que cómo entre 10 y 15 mil, déjenme saber en qué se gasta porque aparentemente la señora le dijo que pidiera 15 para que se quedara en 10. La señora me dice en la reunión 'lo que pasa es que Matías necesita para vivir 20 mil dólares, entonces Marjorie va a poner 10 o 12 mil dólares y tú igual'".

La abogada enseñó una lista que contenía pescado, sushi, spa para el niño. El actor dijo que le parecía increíble que le pidieran 400 mil pesos mexicanos aproximadamente para el bebé.

"Usted no ha querido soltar el juicio porque yo tuve conversaciones personales de tú a tú con Marjorie, íbamos a tener un convenio, hay dos convenios que los voy a sacar otro día, hoy no, y yo hablándole a Marjorie a la cara los dos nos vimos a los ojos y dijimos 'vamos a terminar con esto' y dijimos que sí, después usted vino (refriéndose a la abogada)... conveniencia".

En su perfil personal de Instagram, puede verse una última publicación que hizo de una entrevista del periodista Gustavo Adolfo Infante en su programa de Primera Mano, en la que él no le refutaba nada de lo que a los oidos de Gil, eran totalmente absurdas.

"Lo que a mí me enerva es que este señor no le pregunte, ella lleva hablando cinco minutos, miren todas las cosas que yo le pude refutar, el señor conoce todo el caso y no le refuta nada", comentó.

