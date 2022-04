Julián Gil responde a Marjorie de Sousa sobre tema de la patria potestad: 'se me arrebató'

Tras su reciente llegada de Guadalajara, México, donde fue a grabar la serie "Amores que Engañan", la actriz Marjorie de Sousa fue cuestionada entre otras cosas, por el tema sobre si el pequeño Matías pregunta por su papá, a lo que la venezolana contestó que el niño sabía muchas cosas sobre lo que ha pasado en torno al asunto y ahora es Julián Gil -el padre del menor-, quien responde y asegura que la patria potestad se le arrebató sin ninguna justificación.

Y es que a su llegada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los medios aprovecharon para hacerle toda clase de preguntas, tanto sobre sus proyectos laborales, como temas de su vida personal, y Marjorie de Sousa prefirió no hablar nada sobre el tema, pues dijo que desde hace mucho tiempo ella o hablaba nada del asunto y menos frente a los medios de comunicación.

Pero las cosas no han quedado ahí, y ahora es el actor argentino Julián Gil quien da vida a Próspero Millán en "La Herencia, Un Legado de Amor" -producción de Roy Rojas y Juan Osorio para Televisa Univisión, que rompió el silencio y a través de un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram, el histrión aclaró:

"He pensado mucho para hacer este vídeo, pero voy a tener que hacerlos más a menudo para que queden evidencias, porque por lo visto la gente tiene memoria muy corta y tiene que ver con mi hijo Matías, y con unas expresiones totalmente herradas -como siempre- de su mamá, en días pasados", empezó diciendo el argentino.

"Muchos medios retomaron sus expresiones y vi a muchos medios y varios periodistas, y mucha gente también en redes [sociales], que dicen cosas como que no hacen sentido; y yo creo que es importante aclararlas por el hecho de la memoria corta, ¿no?".

Julián Gil siguió en dicho clip por un lapso de casi 12 minutos: "Escuché a alguien decir que yo había renunciado a la patria potestad, eso es totalmente absurdo e imposible; la patria potestad es irrenunciable en México y en todas partes del mundo, ningún padre y ninguna madre pueden renunciar a la patria potestad; a mí, a Julián Gil en México, se me arrebató sin ningún tipo de justificación; hay un expediente, pueden ir a él, no me pregunten a mí, pero a mí se me arrebató; los mecanismos y la forma en la que se me arrebató, pues averígüenlo en el expediente".

Por otro lado, dijo que en algún momento, espera reunirse con Matías y platicar sobre el tema (en un futuro). "En su momento yo les dije que no había manera de pelearlo porque no se podía", incluso Julián Gil destacó que tras no poder renunciar a la patria potestad, misma que a él se le arrebató siendo una persona de bien, el hecho de querer tener la total autoridad y derechos sobre un hijo es una enfermedad y lleva por nombre Alineación Parental.

"Por otro lado, escuché decir a alguien que dijo: 'Ya no lo ayuda económicamente', imposible, si yo no ayudara económicamente al niño, créanme que estaría preso, como cualquier padre que no ayuda o no provee económicamente a su hijo. Pero el tema económico no es lo importante aquí, porque si yo, por ejemplo, en mi caso, -ah que conste-, el hecho de que tú pierdas la patria potestad no quiere decir que no tengas la obligación con el niño porque eso es un derecho del niño (la pensión y la ayuda económica)".

Por otro lado, una expresión totalmente absurda [de Marjorie de Sousa] cuando dice que el nene me puede ver en televisión, pero yo no tengo la oportunidad e ver a mi hijo, y hoy más que nunca -ya lo he dicho varias veces-, yo puedo ver al niño porque no existe un tema legal, y ante eso, ella no tiene la excusa que tuvo durante cuatro años de decir:

'Me encantaría que el papá comparta con Matías y claro, imposible que yo evite que tengan la oportunidad de estar juntos'; en ese momento era ella la que no decía que lo iba a ser, ¿por qué? porque en ese momento era el juez quien tenía la palabra y ella tenía que atenerse a lo que dijera el juez y como él decidió que yo no lo podía ver con condiciones absurdas, pues entonces ella no...".

Y explicó: "Cuando ya se acabó el juicio legal y penal, pues entonces no hay -ahora mismo no hay un juez-, no hay una entidad que diga dónde yo tengo que ver al niño y cuándo y cómo, no existen. La única persona en este planeta que puede tener y tiene la potestad de agarrar el teléfono y decir:

'¿Cuándo quieres ver al niño?', se llama Marjorie de Sousa, y yo vivo en México, quizás vivo a 15 o 20 cuadras de ella, o sea, tan sencillo como llamar, y recuerden, no tienen memoria corta; uno de los motivos principales para que yo no compartiera con el niño era que el niño estaba enfermo".

Entonces yo no puedo entender cómo es el que el niño -en todas las entrevistas de la prensa es que dice que el niño está totalmente saludable, entonces déjenme ver al niño, o sea, no existe ningún tipo de impedimento, o sea, ¿Cuándo va a pasar eso, cuándo?".

Así mismo, el actor dijo que lamenta que este tipo de situaciones se normalicen, como el hecho de que un niño no pueda estar con su papá -comparando el tema con el abuso a las mujeres, el maltrato a los animales, etc.-. Además dijo que su percepción es que en México, quien tiene poder, dinero y conexiones con autoridades o funcionarios públicos, son los que tienen la última palabra".

Así mismo exhortó a la actriz Marjorie de Sousa que revele cuál fue el verdadero motivo por el que decidió y logró que él no podía estar con su hijo; pues asume que es tan sencillo o ridículo que cree que no le gustaría decirlo ante las cámaras; aunque dijo que es un motivo por el cual se separan muchas parejas, pero dijo que le parece lamentable que se convoque a la prensa en un aeropuerto, para hablar y decir cosas que no tienen sentido y cosas que a la larga el niño va a ver.

Pues el hecho de asegurar que el niño está bien y está sano, es una total mentira, pues hasta dijo que duda que en la casa de Matías haya una foto de él que su madre le enseñe todos los días diciéndole "Ése es tu papá".

Por otro lado, le parece absurdo que Marjorie de Sousa maneje que el niño puede ver a su papá en la televisión ya que de ser así, mejor le cambia de canal, incluso, asegura que si el día de mañana, si Matías lo ve en la calle, no lo reconocería como su papá.

Por último, Julián Gil dijo que espera que ningún papá o mamá más en el mundo deje de ver a sus hijos debido al ego de la otra parte y aseguró que seguirá en la lucha por lograr ver a su hijo siempre que pueda.

