Julián Gil podría ser papá a pesar de pensar en la vasectomía

Tras los problemas suscitados con Marjorie de Sousa y madre de su pequeño hijo Matías por más de tres años, el actor Julián Gil -al verse derrotado en el tema del amor de una pareja-, pensó en practicarse la vasectomía, pues ya no quería tener más hijos; sin embargo, el tiempo ha pasado y un nuevo amor ha llegado a su puerta, por lo que el apuesto actor ha pensado seriamente en volver a ser padre en un futuro.

Durante las últimas semanas, Julián ha ventilado su romance con Valeria Marín, conductora del programa de tv de deportes, TUDN de Televisa, y hubo tanta química entre ellos, que ya hicieron su primer viaje juntos a Turquía, país en el que Julián le jugó una broma a la presentadora, haciéndole creer que le pediría matrimonio y en realidad sólo le estaba mostrando que tras su cirugía de rodilla, ya podía hincarse, lo que Valeria tomó con muy buen humor.

En una reciente entrevista con el programa "El Gordo y la Flaca" de Univisión, el actor reveló que aunque pensó en optar por la operación que le daría nulas posiblidades de ser padre en un futuro, sí le gustaría volver a hacer papá, por lo que desistió de la idea.

"Esa bendición, ese don de dar vida, es un privilegio, te confieso que en su momento quise operarme, llegué incluso a reunirme con doctores y salía con una mezcla de sentimientos muy extraña".

Pues ante las confusiones que le generaban la idea de querer volver a procrear en un futuro, así como las charlas con sus médicos de confianza, lo llevaron a reflexionar aún más decisión: "¿Y si me vuelvo a enamorar? quiero una familia, quiero tener un niño... Imagínate que esté operado, no me lo perdonaría", puntualizó el villano de "¿Qué le pasa a mi familia?".

Pero con la llegada de la guapa conductora de deportes, a quien conoció poco tiempo después, por quien el actor se atrevió a creer nuevamente en el amor, también ha vuelto a pensar en la paternidad.

"No está en planes, pero si Dios así lo desea, si está en el destino y toca, pues toca. A mí me encantaría, yo soy feliz con los niños", aseguró el actor.

Finalmente, el argentino expresó que está muy enamorado de Valeria Marín, y reveló que la conductora llegó a inyectarle paz y tranquilidad a su vida.

"Pensé que no me iba a volver a enamorar. Yo tengo muchas cosas que agradecerle a Valeria, y una de esas, yo creo la más importante, es que me da la esperanza de que uno todavía tiene que seguir creyendo en el amor independientemente de lo que te pase. Es impresionante la paz que me da", finalizó.

