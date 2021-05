Julián Gil pide que dejen vivir a Marjorie de Sousa y ofende a reporteros

Visiblemente molesto y harto de que le pregunten por Marjorie de Sousa, Julián Gil explotó contra la prensa a quien le pidió que dejen vivir a la actriz venezolana mientras los ofendía dudando de sus capacidades como reporteros, pues siempre le hacían las mismas preguntas.

Contrario a otras ocasiones, el actor, modelo y actor argentino se mostró fastidiado con los periodistas que lo esperaban con ansias afuera de las instalaciones de Televisa al preguntarle sobre su hijo Matías, fruto de la relación que tuvo con Marjorie de Sousa. Pese a que el actor estaba muy abierto a las preguntas de la prensa sobre esté tema en está ocasíón el argentino se mostró renuente y se negó a hablar.

“Yo creo que ya las preguntas de… ya están demás… yo creo que ya deberíamos de empezar a cerrar el tema porque ya ni siquiera ustedes saben que preguntar acerca del tema”, expresó visiblemente molesto el actor de ¿Qué le pasa a mi familia?.

Lee también: Irina Baeva luce cuerpazo desde la playa en bañador color menta

Posteriormente, Julián Gil le pidió a los reporteros que ya no los fastidien con las mismas preguntas respecto a Marjorie de Sousa e incluso les sugirió dejarla vivir a ella también. “Es tiempo de dejar a Marjorie también que viva, a mi vivir, que el niño crezca y ya cuando haya noticias nuevas ya les iremos diciendo”, señaló.

Sin embargo, lo más polémico de la entrevista, que mantiene al actor argentino en el ojo del huracán fue cuando Jualián Gil aseguró que dudaba de la capacidad de los periodistas, pues siempre le hacían preguntas malintencionadas.

"Incluso dudo de sus capacidades como periodistas porque la verdad, si surgiera algo, pues entonces ya preguntan, pero ya la verdad que se molestan si uno no para… paro y me hacen preguntas también que no tienen ningún tipo de sentido, bueno, preguntas porque no tienen que preguntar y después de eso otra pregunta para crear veneno, la verdad es que ya yo creo que está demás, entonces ya saben lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar, entonces esperemos que el tiempo decida y hablamos de aquí a unos años, porque de nada vale seguir hablando si vamos a estar en lo mismo”, finalizó la entrevista.

Lee también: En cámara lenta y mini bikini, Lis Vega hace explotar como bomba

Las declaraciones de Julián Gil armaron toda una controversia en las redes sociales, mientras unos usuarios apoyaban lo que el actor dijo, otros se le fueron a la yugular diciendo que era muy prepotente.

“Es que Julián tiene toda la razón carajo esos medios molestan demasiado con lo mismo hasta yo Estoy cansada de lo mismo”, “ Julián tiene toda la razón en enojarse con los reporteros siempre preguntando lo mismo”, “ ja ja ja bien por cuestionar las cualidades periodisticas de los reporteros. No saben ni que preguntar! “, son algunos de los mensajes en defensa del actor.