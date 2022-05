Julián Gil fue diagnosticado con cáncer de piel: "abusé del sol"

El actor, modelo y empresario argentino, Julián Gil, encendió las alarmas tras confesar que fue diagnosticado con cáncer de piel. Y aunque en la actualidad el vilano de telenovelas se encuentra bien de salud fue hace dos años cuando se le detectó está enfermedad tras abusar del sol.

Fue a través de un video que compartió en Facebook que Julián Gil indicó que hace casi dos años los médicos le detectaron cáncer de piel por lo que fue sometido a una operación, la cual le dejó una marca en su pecho derecho.

"Muchos de ustedes me han preguntado por la cicatriz que tengo en el pecho, quiero contarles que hace un año me diagnosticaron con cáncer de piel. Espero que este video les sirva para que se hagan chequeos y nunca piensen que estamos libres de una enfermedad. ¡Los quiero!", escribió Julían Gil junto al video.

Posteriormente el villano de telenovelas confesó que fue hace un año que le apareció un relieve en su pecho derecho por lo que inmediatamente acudió al médico y el resultado fue cáncer en la piel. “Hace como un año me apareció como un relieve (en el pecho), acudí con un demartólogo, endocrinólogo y bueno, resultó ser cáncer de piel”, externó la ex pareja de Marjorie de Sousa.

El actor de La Herencia manifestó que enterarse que tenía cáncer del piel para él fue un shock, pues jamás imagino que abusar del sol le causaría tanto daño a su piel.

“Tuve que operarme, estoy bien, pero para mi fue un shock sumamente grande enterarme de que tenía cáncer de piel, como cualquier persona nunca pensé que me iba a dar, nos creemos los superhéroes y que no va a pasar nada, todo va a estar bien y bueno la cuestión es que me tocó y este video es para concientizar a la gente de que debemos cuidarnos”, expresó el famoso.

Julián Gil reconoció que el haber abusado del sol fue lo que ocasionó el cáncer en la piel por lo que hizo un llamado a todos sus fieles admiradores a tomar precauciones, no exponerse tanto tiempo al sol, usar bloqueador y en caso de ver algo extraño en su piel acudir al médico.

"Entiendo que (el cáncer) debió haber sido por el exceso de sol, en Puerto Rico yo abusé mucho del sol, yo quería estar negro, achicharrado, era de los que incluso se untaban aceite de bebé y así me ponía patas para arriba en el sol, y bueno todo mundo me decía que no tomara tanto sol, que me iba a dar cáncer de piel, pero yo me creía superhéroe y creí que no me iba a dar", declaró.

Finalmente el actor manifestó que cada seis meses tiene que acudir al médico para chequeos rutinarios, pero ahorita está también preocupado porque los doctores le observaron algo que no les gusto en su nariz. "No tomen sol, o al menos no tanto o usen bloqueador o protector solar. Cada 6 meses debo ir a hacerme chequeos y voy a ir a chequearme el de la nariz, porque la dermatóloga vio algo que no le gustó", concluyó el actor.

