Julián Gil destapa el motivo por el que terminó con Marjorie de Sousa

Infinidad de "dimes y diretes" y especulaciones han surgido tras las tormentosa relación que tuvieron los actores Marjorie de Sousa y Julián Gil, luego de convertirse en padres del pequeño Matías, un 27 de enero de 2017, pero hace un par de semanas, el actor argentino destapó cuál fue el verdadero motivo de la separación de la venezolana, lo que les ha costado una batalla legal e imposible de creer a ambos.

Fue en una charla en "La Entrevista con Yordi Rosado", su programa en YouTube, que el histrión argentino contó cuál fue el verdadero motivo que lo hizo separarse de Marjorie de Sousa, ateniéndose a las consecuencias que hasta hoy, todavía siguen causando estragos.

Pues de acuerdo a Julián Gil, todo se debió a Doña Gloria Rivas, madre de Marjorie de Sousa y abuela del pequeño Matías Gil de Sousa, quien según la venezolana, su madre le pidió que no los abandonara a ella y a su hijo cuando cayó en tremenda depresión cuando Julián Gil los abandonó.

Lee también: Marjorie de Sousa revela que perder a Julián Gil la llevó a una tremenda depresión

El problema que detonó su separación

La historia de amor entre Marjorie de Sousa y Julián Gil iba bien, hasta que la villana de telenovelas decidió llevarse a su madre a vivir con ellos, pues según reveló el actor de la telenovela "La Herencia, Un Legado de Amor" (2022), él tenía planes para formar una familia muy sólida con a actriz.

Julián Gil contó a Yordi Rosado que le dio un anillo de compromiso a Marjorie, y pese a que ambos se separaron por un tiempo debido a compromisos de trabajo y no tenían el tiempo suficiente para convivir como pareja, la relación marchaba bien, normal, hasta que Doña Gloria Rivas se fue a vivir con ellos.

Lee también: Marjorie de Sousa aparece sin gota de maquillaje y cero prendas luciendo bronceado

"Me cayó como un balde de agua fría, ¿no? Y después de eso nos sentamos a la mesa para saber cómo resolveríamos la situación", contó Gil a Yordi Rosado.

Y es que según reveló el actor, la madre de su ex pareja tenía fuertes problemas con el alcohol, lo que el histrión no pudo soportar debido a que él venía de ese mismo problema por que sus padres pasaron cuando él era apenas un niño. Además, todo esto le empezó a provocar ansiedad, por lo que para evitar llevar la fiesta en paz, Julián Gil le puso sobre la mesa tres propuestas a Marjorie de Sousa que no aceptó.

"A veces me hago responsable de mis traumas de niño. Vengo de una familia que -como te expliqué-, vengo de padres alcohólicos", argumentó Gil abrumado por recordar el pasado.

Propuestas de solución que fueron rechazadas

Según contó el también modelo y empresario, la madre de Marjorie le impedía estar cerca de Matías cuando era bebé; y ante la situación le hizo a Marjorie, tres propuestas que tras no aceptar, los ha vuelto vulnerables a ambos, hasta el día de hoy.

La primera solución al problema fue proponerle que su madre se fuera a vivir cerca de ellos y ofrecerle que una persona la cuidara; la segunda propuesta consistía en que él se fuera a vivir a su casa (un departamento cerca de su casa) y verlos a diario a ella y al bebé. Y por último, que la señora se regresara a vivir con el hermano de Marjorie a Venezuela, pero la actriz rechazó las tres opciones y por si fuera poco le dijo: "Si tú te vas, yo voy a entender que tú nos abandonaste".

Acto seguido, Julián Gil decidió irse y no pasaron muchas horas, cuando fue notificado por la abogada de Marjorie de Sousa, que tenía una demanda por abandono de hogar, el resto, es historia...

Al día de hoy se sabe que el actor ha perdido todo derecho sobre el menor, pero sí tiene todas las obligaciones de mantenerlo económicamente, según se reveló desde que Marjorie de Sousa ganó la guardia custodia y la patria potestad en verano de 2020.

Síguenos en