Julián Gil derrocha amor con Valeria Marín y Marjorie de Sousa explota

A finales del 2017, se inició una batalla campal entre los actores Julián Gil y Marjorie de Sousa, quienes tras su intenso amor, se convirtieron en padres del pequeño Matías, que ctualmente tiene tres años; sin embargo, el coraje de la venezolana pora la indiferencia de Gil, fue lo que detonó la enemistad con su pareja al grado de írsele a la yugular y castigarlo, quitándole todo derecho sobre el niño.

No obstante, aunque en un principio, Julián se mostró impotente en repetidas ocasiones, lanzando mensajes de advertencia hacia la madre de su hijo por los turbios manejos que hizo junto a su abogada Alma Pellón y el juez -que según el actor fue comprado en su totalidad para sentenciar a favor de la actriz-, ahora está más feliz que nunca al haber encontrado el amor en la conductora de TUDN, Valeria Marín.

Incluso, fue durante el actual otoño, cuando al encontrarse en medio del pleito legal en algún juzgado de lo familiar de la Ciudad de México, el actor decidió tomarse unas merecidas vacaciones con la conductora de deportes en Turquía, sin imaginarse que a su regreso a México, se encontraría con la desgradable noticia de que Marjorie de Sousa, le había ganado la custodia del menor.

No obstante, el actor está muy confiado que llegado el momento, cuando Matías tenga uso de razón, preguntará por su padre y querrá correr a sus brazos para recuperar todo el tiempo perdido, cosa que lo alienta a seguir adelante.

Por su lado, Valeria, le preparó una gran sorpresa al actor de "Hasta el fin del mundo" (2015), por haber cumplido 10 meses de noviazgo; motivo por el que Julián no dejó de lado la oportunidad de externar su amor por la conductora, con quien, según sus publicaciones, ha encontrado en ella a la mujer de su vida.

"Me he dado cuenta de que no te quiero........ dejar escapar... Bendito ese café que nos unió... @valmarin_r Te amo felices 10 meses de pura felicidad... Gracias por la sorpresa", posteó el actor.

Sin embargo, Marín compartió la felicidad que ha encontrado al lado de Julián y al mismo tiempo agradeció a quienes le ayudaron a crear la sopresa para el actor: "Gracias por sacar todo lo bonito de mi... hasta lo cursi que llevo muuuuuuuy en el fondo. Mi amor bonito, conocerte a diario es un placer. Amo tu trabajo @crisaguinaga eres una chingona, trabajadora a quien admiro y quiero. Te conozco de hace años y no puedo ser más feliz por ti con todo lo que has crecido con tanto esfuerzo y dedicación. Gracias @lorellasmx por haber armado algo tan tan lindo".

Y aunque Marjorie de Sousa se ha mantenido al margen de toda esta situación, se nota que el noviazgo que mantiene el padre de su hijo ha desatado su ira, pues recientemente dio a conocer que ella también ha encontrado el amor en otro hombre.

