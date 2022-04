Julián Gil demanda por 5 millones de dólares a empresa de la que es embajador

El reconocido actor de origen argentino Julián Gil demandó en una corte de Miami a la empresa de productos naturales Carson Life y a su presidenta ejecutiva, Sonia Guzmán, a los que reclama 5 millones de dólares por incumplimiento de contrato, informó este lunes su abogado, Edwin Prado.

De acuerdo con Prado, el propio actor nacido en Argentina y la firma Carson Life acordaron que él fuera embajador de la marca, además de usar su imagen en campañas publicitarias para la promoción de productos.

Gil "cumplió a cabalidad como embajador de la marca Carson Life. Hizo muchísimos viajes de promoción por ciudades de Estados Unidos de América y Puerto Rico como portavoz de la línea designada al cuidado personal, pero se incumplió con el contrato establecido", señaló en un comunicado el abogado.

Lee también: Julián Gil responde a Marjorie de Sousa sobre tema de la patria potestad: 'se me arrebató'

Prado agregó que el intérprete "se entregó con profesionalismo a cada directriz y solicitud de promoción de la empresa Carson Life", pero que ésta no ha cumplido con "su responsabilidad".

"Mi cliente propició que Carson Life se posicionara desde sus inicios como empresa líder en fomentar el bienestar general y la salud corporal con los productos que ofrecen, aportando a su prestigio y credibilidad ante el público de habla hispana", ahondó el abogado, quien ha sido presidente del Colegio de Abogados puertorriqueños de Florida.

Lee también: Las cirugías de Maribel Guardia que serían la envidia de muchas famosas

La vista inicial de este caso está programada para el próximo 9 de junio en una corte del condado de Miami-Dade, en el sureste de Florida.

El actor, conductor televisivo y empresario, criado en Venezuela y Puerto Rico, se sumó el año pasado a la campaña para prevenir el cáncer de próstata en América Latina y Estados Unidos llamada "Detrás de un gran hombre hay conciencia de prevención. Elige vivir, chequéate".

Conocido en todo el continente por su participación en una veintena de telenovelas, más de diez películas, obras de teatro y programas de televisión, Julián Gil fue parte del elenco del telenovelón mexicano "¿Qué le pasa a mi familia?", producida por Juan Osorio en 2021. EFE

Con información de JULIAN GIL / Agencia EFE Miami, EE.UU. / Fotografía Instagram Julián Gil

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!