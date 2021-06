Julián Gil aseguró que Marjorie de Sousa sufre de un síndrome

Para nadie es secreto la batalla legal que enfrentaron Julián Gil y Marjorie de Sousa por la custodia de su hijo Matías, donde la actriz de La Desalmada resultó victoriosa, sin embargo, los dimes y diretes entre los actores aún sigue. Recientemente el también modelo y empresario argentino le dio con todo a su ex y aseguró que sufre de un síndrome.

Fue durante una entrevista para Televisa que Julián Gil explotó de nueva cuenta contra la famosa de 41 años y confesó que durante estos años no ha podido ver a su hijo debido a que Marjorie de Sousa sufre el síndrome de ‘alienación parental’ ( acción que realiza una madre o padre para impedir que un menor conviva con su progenitor) , y mientras no se trate, Matías no podrá ver a su padre.

“Yo creo que la gente también debe de entender que la señora padece una enfermedad que es alienación parental, son millones de personas que lo padecen. Mientras no concienticen que es una enfermedad, Matías y yo vamos a seguir separados”

Durante la entrevista el actor de 50 años aseguró que no puede extrañar al pequeño, pues no se puede extrañar a una persona con la que nunca ha hecho un vículo. “Tampoco es que lo extrañe, porque no puedes extrañar algo que no conoces, alguien con quien no has hecho vínculo. Me encantaría extrañarlo”, señaló.

Cabe señalar que hace unos días Julián Gil estalló en contra de la prensa e incluso dudó de la capacidad de los reporteros tras inisitir con este tema.

“Yo creo que estas preguntas ya están de más, yo creo que ya deberíamos de empezar a cerrar el tema porque ya ni siquiera ustedes saben que preguntar acerca del tema. Yo creo que es tiempo de dejar a Marjorie que viva su vida, a mi vivir, que el niño crezca y ya cuando haya noticias nuevas y ya les iremos diciendo. Incluso dudo de sus capacidades como periodistas”, indicó en el mes de mayo.

A días de esté incidente con la prensa, el actor volvió a opinar de su ex, por lo que generó un debate en las redes sociales, mientras que muchos usuarios le demuestran su apoyo, otros piden que ya deje de hablar de Marjorie de Sousa.

"Ya dejen de hablar el uno de el otro por el bien de Mathias Cuando sea grande y joven le va afectar mucho “, “ Tiempo al tiempo Julián, hay mujeres que se la pasan rogando para que los papas se hagan responsable y tu que quieres hacerte responsable no te deja esa loca desquiciada de Marjorie”, “ Que tanto chinga este wey ,si no extraña a su hijo, por qué tantas declaraciones en contra de la señora está”, son algunos de los comentarios en las redes sociales.