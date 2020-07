Julián Gil asegura que Marjorie de Sousa no alimentó a su hijo en visita

Julián Gil cumplió el reto que la abogada de su ex, Marjorie de Sosusa le hizo, pues Alma Pellón, lo invitó a mostrar evidencias en contra de su clienta. "Lo reto (a Julian Gil) a que saque una falta de respeto del equipo legal de Marjorie o de Marjorie hacia el señor o cualquier integrante de su familia", señaló la abogada de Sousa.

Por lo que Julián Gil no dudó en ventilar uno de los audios que comprometen a Sousa en donde se escucha a un ex empleado de la modelo venezolana decir que a Matías no le daban de comer para que llorara cuando estuviera con Julián. Matías es el hijo de que la pareja concibió en el 2017, y por el que sus padres se han enfrentado a una batalla legal por la convivencia y ahora patria potestad.

El ex empleado de De Sousa, de nombre Alejandro, reveló que en las primeras visitas que hizo Julián Gil a su hijo en el Centro de Convivencia Familiar, el bebé lloraba los 60 minutos que duraba dicha visita, debido a que por órdenes de Marjorie, no se le daba de comer a la criatura para que al momento de la visita, estuviera llorando todo el tiempo y fueran puntos malos para el actor.

"Mire, le voy a decir una cosa y se va a sorprender usted, las primeras veces que hubo la convivencia con su hijo, ¿sabe qué hicieron? por órdenes de la señora le dijeron a la enfermera ‘no le vas a dar de comer al niño para que cuando lo tenga él al niño empiece a llorar', así yo lo escuché cuando íbamos en camino a la convivencia", se escuchó en el audio que mostró el actor, fue lo que se escucha en el audió que presentó Julián Gil.

Aunque Julián Gil desconoce el por qué Marjorie se ha aferrado tanto a que él conviva con su hijo, cree que se trata de un capricho de ella por lo darle en dinero que ella quería para la manutención del niño. "En ese audio, cuando ya tenía tres meses, en la primera visita que yo tuve con mi hijo Matías en un centro de convivencia. Ella le dice a las nanas que no le den comida al niño, que no lo alimenten para que cuando el niño esté en la visita conmigo, que eran 60 minutos empiece a hacerme la vida imposible llorando", aseguró el actor.

Tras está primera visita, el actor argentino dijo que no solo para el niño fue una mala experiencia , pues ya que el también salió llorando por lo sucedido. "Me acuerdo de cada una de las cosas. Salí del centro de convivencia casi llorando, diciendo: 'Esto no es para Matías, esto no es para mi hijo, esto es algo que no nos merecemos' El niño estuvo llorando casi los 60 minutos (...) Claro, lloraba por las circunstancias y lloraba de hambre", dijo Julián Gil.

Gil aseguró que no es el único audio que tiene en su poder, pues están otros más que solo se los mostrará a su hijo cuando tenga la edad suficiente para entender la situación. "Ventilé un audio que yo tengo guardado, no solamente ese, tengo muchos audios guardados que en su momento mi hijo, cuando yo tenga la oportunidad de sentarme con él, lo va a escuchar", dijo Julián Gil.

