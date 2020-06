Julián Gil a Marjorie de Sousa: que Dios te perdone

Luego de guardar silencio ante el pleito legal que lleva con su ex, el pasado fien de semana el actor argentino Julián Gil, explotó en contra de Marjorie de Sousa luego de que está última emitiera un comunicado relacionado con el hijo de ambos, Matías. Aunque la actriz nunca reveló en el comunicado de qué situación legal de la que estaba hablando fue el actor quien despejó la duda de millones de personas.

“Esta es la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida. Pero, como madre, estoy obligada a enfrentar esta triste situación con el único objetivo de proteger los derechos de mi hijo Matías. A pesar de que ya existe una sentencia en la que se establecen con claridad los derechos de Matías, esta ha sido apelada manteniendo nuestras vidas en pausa. Necesitamos romper, de una vez por todas, ese círculo de chantaje y manipulación. Agradezco desde el fondo de mi corazón a todos aquellos que nos han brindado su apoyo a lo largo de esta difícil etapa", señaló Sousa en el comunicado que posteriormente fue borrado de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, fue el argentino quien aclaró de qué estaba hablando la madre de su hijo Matías. El actor, evidentemente molesto, indicó en un video en Instagram que Sousa le quiere quitar la patria potestad de su hijo. "He estado peleando por poder de alguna manera convivir con mi hijo. Había decidido no hablar. No puedo entender la desfachatez, descaro, la falta de moral y falta de amor hacia Matías, donde giran un comunicado de prensa notificando que había un proceso abierto desde en enero sobre una demanda para quitarme la patria potestad. Yo quisiera saber ¿cómo se lo van a explicar a Matías en su momento? Que le quitó la patria potestad al padre de su hijo porque le dio la gana, por un capricho (…) Ella lo va a lograr muy fácil, con manejo de influencias, poder, corrupción en el sistema judicial de México y todas las artimañas que están dispuestas a hacer (…) Hoy llegó el día que siempre quisieron ustedes, hoy llegó el día que siempre dije que iba a pasar, que el objetivo principal era quitarme la patria potestad”.

El actor, quien escribió en el video "Que Dios te perdone", señaló que esto solo se le hace a una persona que es violenta y que pone en riesgo la integridad de un niño, por lo que asegura que este no es su caso. "¿Cómo se lo van a explicar a Matías en su momento, que le quitó la patria potestad al padre de su hijo por qué, porque solamente le dio la gana, por un capricho?", dijo el actor en el video. "Ella lo va a lograr muy fácil [por] manejo de influencias, poder, corrupción en el sistema judicial de México y todas las demás artimañas que están dispuestas a hacer".

Gil también reveló que tuvo que irse de México porqué recibió amenazas: "Tengo una grabación de una reunión que hubo donde a mí se me amenazó en una mesa de que si yo peleaba la patria potestad, me tenía que atener a las consecuencias porque la señora tenía unos padrinos y tenía mucho poder", dijo. "¿Se preguntan por qué me fui de México? No porque me dio la gana. Porque a mí se me amenazó y todavía se me sigue amenazando. Amo México, mi carrera está en México, mi vida estaba en México, pero milagrosamente me tuve que ir de México por la presión".

Julián Gil concluyó el video diciendo que efectivamente, la madre de su hijo logrará su cometido pero su hijo crecerá y conocerá su historia. . "A Matías le corre la sangre Gil", dijo. "¿Cuál es la historia que le van a hacer, que su papá lo abandonó, cuando el mundo entero se ha dado cuenta de que su papá lo que hizo fue pelear para estar con él? Lo único que he pedido es estar en la vida del niño. Yo respeto su lugar como madre", dijo de su hoy ex. "¿Por qué privan al niño de tener una figura paterna?".

