La armonia, la buena convivencia y el amor por su familia, son algunas de las virtudes que el cantante Julián Figueroa ha heredado se su madre Maribel Guardia, a quien recientemente presumió con honores: "La mujer más hermosa con la que he bailado".

Así fue como el también cantante del género regional mexicano "calificó" su mamá, tras unos pasos de baile que dio con ella el pasado domingo en lo que parece ser una reunión familiar.

Pues Julián Figueroa no escatimó en referirse a su madre como la mujer más hermosa con la que ha "echado el bailongo". Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el padre de del pequeño José Julián Figueoa, compartiera dicho momento junto a la costarricense.

"La mujer más hermosa con la que he bailado @maribelguardia", aseguró el heredero de Joan Sebastián a través de una reciente y comentada publicación; pues no es para menos, al verlo bailando con su madre, quien se ha hecho famosa por coronarse como la "reina de la eterna juventud" -entre otras cosas-.

Y su amor por ella no se podría haber echo más evidente cuando el pasado 29 de mayo, fecha en que Maribel Guardia llegó a sus 62 años de edad, el también esposo de Imelda Tuñón, Julián le dedicó un emotivo mensaje a la par de una postal en la que lucen juntos:

"Feliz cumpleaños mamá @maribelguardia nunca me cansaré de afirmar que eres la persona mas bondadosa que he conocido. Estoy muy agradecido por ser tu hijo y tu aprendiz. Admiro infinitamente la forma en que puedes transformar el dolor en empatía y esa capacidad mágica que tienes, para ver las mejores cualidades en las personas (cualidades que muchas veces ellos no conocen) para así ayudarlos a convertirse en la mejor versión de ellos mismos...".

"Eso has hecho conmigo y cada día me la creo más. Sobre todo te agradezco por demostrarme que nunca estoy solo, porque EL vive dentro de mi espíritu y que gracias a ese conocimiento, TODO en este mundo es mágico. Te amo mucho mamá".

Así mismo, la postal que los famosos madre e hijo protagonizaron, hizo reaccionar a otras celebridades del entretenimiento, como a la periodista Blanca Martínez 'La Chicuela', quien escribió: "Así nomás!!!!". Mientras que la propia Maribel respondió con un "Te amo" y un corazón rojo.

Por su parte, Marcelia Figueroa, hija de de Joan Sebastián y media hermana de Julián Figueroa, les regaló otro corazón rojo. Al momento, más de 6,600 seguidores del cantante han reaccionado la instantánea.

