Juez del Reino Unido: Amber Heard puede estar en la corte por testimonio de Johnny Depp

Los abogados de Johnny Depp no pudieron evitar que la ex esposa del actor estadounidense, Amber Heard, asistiera a su juicio por difamación contra el periódico sensacionalista británico The Sun hasta que la llamaran para presentar pruebas.

En una orden judicial publicada el sábado, el juez Andrew Nicol dijo que excluir a Heard de la corte de Londres antes de que testifique en el caso "inhibiría a los acusados en la conducción de su defensa".

Depp, de 57 años, está demandando al editor de The Sun, News Group Newspapers y al editor ejecutivo Dan Wootton por un artículo de 2018 que afirma que el actor fue violento y abusivo con Heard. Él niega rotundamente las acusaciones.

Los abogados de Depp le pidieron al juez que impidiera que Heard asistiera al juicio hasta que la actriz y modelo de 34 años parezca presentar pruebas, argumentando que su testimonio sería más confiable si no estuviera presente en la corte cuando Depp fuera interrogada.

El juez señaló que son News Group y Wootton, y no Heard, quienes defienden el reclamo, al tiempo que admiten que dependerán "en gran medida" de lo que dice Heard.

El juicio, que se pospuso a partir de marzo debido a la pandemia de coronavirus, está programado para comenzar el martes y durar tres semanas.

Es probable que otros testigos incluyan a los ex socios de Depp, Vanessa Paradis y Winona Ryder, quienes presentaron declaraciones en apoyo de la estrella de "Piratas del Caribe".

