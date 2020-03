Juanpa Zurita se burla del coronavirus al celebrar su cumpleaños

Recientemente Juanpa Zurita estuvo de manteles largos al celebrar su cumpleaños número 24 por lo que aprovechó las redes sociales para compartir este momento tan especial para él, sin embargo, el famoso influencer en vez de recibir mensajes de felicitaciones fue blanco de críticas tras burlarse del coronavirus (Covid-19).

Resulta que el famoso youtuber, modelo, vlogger, filántropo y actor, fue atacado por algunos de sus fans luego de que compartiera una fotografía en la que posa junto a un pastel de color verde, alusivo al coronavirus, razón por la que fue seriamente atacado.

Lee también: ¿Se pueden hacer videollamadas por WhatsApp Web?

“Si, este es mi pastel. Veinticuatro. Madre mía que denso suena decirlo. Independientemente de que ya soy un anciano, vaya época para cumplir años. Estamos viviendo un suceso histórico que tiene a todos parados, confundidos y en constante incertidumbre de que va a pasar. Pero siempre hay un lado bueno en lo malo. Estos 24 los cumplo en plena cuarentena, tiempo que me ha hecho reflexionar que realmente necesito para ser exitoso (exitoso me refiero feliz). Acostumbro a vivir a 300km por hora, siempre brincando a lo que sigue y principalmente siempre BUSCANDO que es lo siguiente que quiero hacer", escribió Zurita.

Sin embargo, lo que más indignó a las personas fue que Juanpa Zurita apareciera en la imagen con cubrebocas, papel sanitario, gel antibacterial y con un overol blanco y guantes amarillos. Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, pues, pese a que muchos defenideron la acción del actor otros se lo tomaron a mal.

“Me parece una falta de respeto y de educacion esta bromita, hay gente infectada y que estan muriendo por esta terrible enfermedad. No es de buen gusto”, “No me parece gracioso muy mal ejemplo esto no es un juego”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

En la misma publicación el actor explicó que lo más importante de está situación es estar bien y junto a la familia y al mismo tiempo agradeció de vivir el cumpleaños aislado en su casa.

"Este tiempo de reserva me ha enseñado a frenar, respirar y gozar. Que no necesito ningún tipo de viaje, de equipo de producción pesado, ni de colaboraciones para ser más feliz. Todo lo que necesito esta con mi familia, mis amigos y genuinamente gozar lo que hago y no en buscar perfeccionarlo, si no dejarlo ser! Y lo más importante, estar presente. Disculpen si ando muy filosófico pero también consideren que llevo 15 días encerrado. Estoy feliz y agradecido de vivir este cumpleaños así, porque toca mucho que aprender de esta época. Gracias Zuricatas por sus hermosos mensajes y edits. Los amo hoy y siempre”, escribió Zurita.

Fue en el 2013 cuando Juanpa Zurita alcanzó la fama tras realizar varios videos de comedia en Vine, los cuales, posteriormente compartió en Youtube. Zurita también participó en la teleserie de Luis Miguel y se ha dado a conocer por apoyar campañas de ayuda humanitaria, además de ser modelo de reconocidas marcas.