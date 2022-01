Juanes recibirá Premio Internacional de la Paz por labor humanitaria

El cantante colombiano Juanes es uno de los seis galardonados este año con los Premios Internacionales de la Paz, que se entregarán en una ceremonia virtual el 27 de febrero, informó la organización no gubernamental PeaceTech Lab (PTL).

La entidad fundada por el Instituto de la Paz de EE.UU., con sede en Washington DC, también premiará al actor Forest Whitaker, el escritor e influencer Brandon Stanton y el presidente ejecutivo de Mastercard, Ajay Banga.

También recibirán galardones la presidenta y directora ejecutiva de la tecnológica AMD (Advanced Micro Devices), Lisa Su, y la líder ambientalista de la tribu sioux Tokata Iron Eyes.

El multipremiado cantautor colombiano se declaró en un mensaje de Twitter "más que honrado y emocionado" por estar entre "este grupo de líderes apasionados que trabajan para hacer del mundo un lugar más inclusivo y pacífico".

En la edición 2021 de los Premios Internacionales de la Paz fueron galardonados otros dos cantantes latinos comprometidos, el puertorriqueño Ricky Martin y el venezolano Ricardo Montaner.

Estos premios rinden tributo a los líderes y agentes de cambio que hacen de la filantropía y el servicio humanitario un sello distintivo de sus vidas, según PTL.

Juanes fue premiado por su labor humanitaria a través de la Fundación Mi Sangre, creada hace 15 años junto a la emprendedora social Catalina Cock Duque.

Esta ONG promueve "el cambio social positivo usando música y arte como herramientas para una transformación visible y perdurable, y exhorta y ayuda a niños, adolescentes y jóvenes a involucrarse con sus comunidades y convertirse en agentes de cambio", dijo PTL en un comunicado.

La organización destacó los hitos en la carrera musical de Juanes, al que definió como "el principal embajador mundial del rock latino y defensor del cambio social", y también los premios que ha recibido por su labor humanitaria.

Se trata de un espacio "donde puedan forjar su propio camino de manera pacífica y deliberada para superar cualquier dificultad que encuentren y convertirse en líderes activos del cambio en sus comunidades", agregó.

"Una vez que estás en la cima, voltear y extender la mano para levantar a otros es la marca de una verdadera estrella", declaró Sheldon Himelfarb, presidente y director ejecutivo de PeaceTech Lab, en un comunicado.

"Juanes ha alcanzado la cima del éxito y ha encontrado la manera de seguir marcando una diferencia en el mundo, no solo con su música y talento, sino con métodos de construcción de la paz duraderos y efectivos que empoderan a la próxima generación de constructores de paz. Es un honor reconocerlo como un homenajeado por los Premios Internacionales de la Paz", agregó Himelfarb.

María Esmeralda Paguaga, productora ejecutiva de los Premios Internacionales de la Paz, señaló que "el futuro del mañana dependerá de la juventud de hoy".

Por eso, agregó, es de "suma importancia para nosotros reconocer a los líderes que están educando a la próxima generación a que se conviertan en constructores visionarios y empoderados de un mundo que enfatice la paz primero", subrayó.

La ceremonia de entrega de premios se transmitirá a través de distintas plataformas de redes sociales, incluyendo las de PeaceTech Lab. EFE

