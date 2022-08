Juanes llega a los 50 sin nostalgia, con una biografía y un álbum en camino

Con una trayectoria plagada de éxitos, Juanes llega a los 50 años sin nostalgia, con una biografía y con un álbum en el camino agradecido con su carrera y con sus fans, además de adelantar que su nuevo material discográfico está “a otro nivel de composición e interpretación”.

El cantante colombiano ya tiene más de mil 500 millones de segundos de vida, cifra con la que juega para darle nombre a su nueva biografía, escrita por el periodista colombiano Diego Londoño.

"Esos números básicamente son los segundos que han pasado desde el 9 de agosto de 1972 hasta el 9 de agosto del año 2022", subraya Juanes en entrevista con Agencia EFE y niega entre risas que sea para disimular su edad porque dice estar "feliz" con sus 50.

Lee también: Erika Buenfil acepta que ya no tiene edad para enseñar mucho, ¿indirecta para Maribel Guardia?

"Es arte", recalca, al señalar que es una forma de tomarse con diversión esta época de su carrera en la que se siente pleno. "Yo estoy muy agradecido, yo me despierto por la mañana cada día y tengo mucha gratitud porque de verdad que lo que ha pasado en mi carrera musical y en mi vida ha sido pues impresionante", subraya.

Historia de juanes ligada a Latinoamérica

"Hablar de Juanes es narrar parte de la historia de la música en Latinoamérica y el mundo", explica el dominicano Juan Luis Guerra en el prólogo del libro editado por Aguilar, sello de Penguin Random House, y alaba su capacidad "de mezclar sus raíces con el rock y otros géneros musicales de una forma impresionante".

Lee también: Olivia Newton-John, protagonista de “Vaselina”, muere a los 73 años

Para el colombiano son palabras que lo llenan de "emoción" por venir del que considera el "Quinto Beatle", una "eminencia como persona y como músico". Explica a Efe que las mezclas en su carrera se dieron "inconscientemente" por una niñez en la que sus papás y hermanos tocaban guitarra y escuchaban música popular de Gardel, Los Panchos, Pedro Infante y José Alfredo Jiménez y por una adolescencia marcada por el rock.

"A los 13, 14 años, fue que descubrí el rock, la guitarra eléctrica, pues de hecho me volví loco con el rock, creo que fue como una epifanía", agrega. "Juanes se encuentra en el lugar en el que siempre quiso estar, con la tranquilidad y el amor de su familia en el bolsillo derecho y con la música y su guitarra en el izquierdo", se lee en el libro.

Supersticioso, disciplinado, de un silencio prudente, evasivo con la petulancia y convencido de que se puede escuchar a Slayer y Los Visconti "y no hay problema alguno", es el perfil que ofrece la biografía de Juanes en 230 páginas.

Titulada "1,576,800,000 segundos", la biografía echa además un vistazo al Juanes inmigrante en EE.UU., que llegó con pocos dólares, sin inglés, sin auto y con la incertidumbre de qué hacía en un país que no era el suyo.

"Muy duro, si lo miro ahora lo agradezco de alguna manera porque lo recuerdo como una enseñanza", indica. "La ansiedad de saber si sí o si no, en fin, fue una época muy compleja, pero al final me enseñó demasiado", agrega.

Juanes asegura que llega a los 50 sin nostalgia, pero con felicidad y madurez, y autonomía en la música porque siente que ahora puede hacerla "libremente" como en sus inicios. "Me la puedo jugar haciendo lo que quiera", ahonda. "Antes me daba pena, angustiado, era muy tímido, no estaba preparado, por así decirlo", asegura.

Se siente más seguro ahora y una muestra, dice, es el nuevo disco que prepara, que está "a otro nivel" porque además con el tiempo que le dejó la pandemia pudo estudiar armonía musical, composición, guitarra, canto y poesía.

"Y sobre todo tuve tiempo de sentarme en el estudio con toda la calma a componer otra vez como lo hice en el pasado", añade.

Con información de Agencia EFE/Fotografías Instagram

Síguenos en

EFE La primera agencia de noticias en español y la cuarta del mundo, tiene cerca de ochenta años de experiencia, produce casi 3 millones de noticias al año en los diferentes soportes informativos: texto, infografía, fotografía, audio, video y multimedia. Ofrece información instantáneamente desde su red mundial de delegaciones y corresponsalías en español, portugués, inglés, árabe, catalán y gallego. Es una Sociedad Mercantil Estatal, cuya titularidad corresponde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España. Ver más