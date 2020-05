Juan de Dios se posiciona en primer lugar con 'Mi error'

Juan de Dios Pantoja se encuentra en primer lugar de popularidad tras dar a conocer su tema “Mi error”, canción que dedicó a su ex pareja Kimberly Loaiza, con el objetivo de pedirle perdón a la youtuber a quien decepcionó al saberse que le había sido infiel con una chica cuando ambos ya estaban viviendo como pareja, hecho que lastimó a la cantante Loaiza la cual tomó la decisión de separarse, quedándose con su hija, la pequeña Kima.

Al dar a conocer una canción que está totalmente dedicada para pedir perdón y regresar con su familia, hasta el momento ha tenido un gran alcance de popularidad posicionándose en primer lugar, opacando el tema de la famosa cantante Danna Paola “Contigo”.

El video de Mi error hasta el momento cuenta con 13'767,670 de vistas pues a tan solo dos días de haber dado a conocer que oficialmente estaba en YouTube, los internautas no aguantaron la incertidumbre y la han escuchado para saber qué es lo que cuenta en la canción, después de que están muy bien enterados de la polémica desatada y en ese sentido, podrían entender a lo que el cantante se refiere.

En dicha canción, Pantoja relata todo lo que pasó ante la situación que desató la conductora de Exponiendo infieles, Lizbeth Rodríguez, comenzando por decir que había mantenido relaciones sexuales con Kevin Achutegui, hecho que fue un parte aguas para que se empezaran a destapar más cosas.

"Este suceso marcó mi vida, es importante, siempre me ha gustado ser real, ser así, franco, certero, no hice el video para causar lástima, no me justifico, yo di la cara", comentó Juan de Dios.