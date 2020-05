Juan de Dios rodeado de lujos pero sin Kimberly Loaiza; no SOPORTA la soledad

El famoso youtuber sinaloense, Juan de Dios Pantoja, quien a raíz del chisme que dio a conocer Lizbeth Rodríguez sobre que tuvo relaciones con Kevin Architegui, decidió cerrar su canal de Youtube tras separarse de Kimberly Loaiza, ha manifestado en sus redes sociales que se encuentra muy mal por no tener a su lado a la intérprete de No Seas Celoso y a su hija Kima. Pese a que el intérprete de Mi Plan se encuentra rodeado de lujos no tiene la compañía de su esposa e hija.

Pese a que el mundo pensaba de Kimberly Loaiza no dejaría a Juan de Dios Pantoja tras la circulación de los videos íntimos del famoso youtuber con otras chicas, la Lindura Mayor sorprendió al mundo al pedirle un tiempo a su pareja. Kimberly Loaiza le pidió a Juan que se fuera de la casa que compartían juntos. Fue el mismo Juan de Dios quien dio a conocer está noticia.

A través de sus historias de Instagram Juan de Dios Pantoja ha dejado entrever que se encuentra muy afectado por la situación que está pasando e incluso ha compartido videos, donde aparentemente no puede dormir, pese a que cuenta con todas las comodidades del mundo le hace falta su famlia.

Hace un par de horas el youtuber sinaloense dio a conocer que escribió una canción llamada Error la cual se la dedica a Kimberly Loaiza en donde cuenta parte de los errores que cometió en el pasado y en el presente, y con la que le pide perdón.

Y hace unos minutos compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, sin camisa, en donde muestra el tatuaje que se hizo de Kima y el donde promociona su más reciente canción dedicada a Kimberly Loaiza.