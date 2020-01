Juan de Dios revela cuántas cirugías se ha hecho Kimberly Loaiza

Juan de Dios Pantoja decidió iniciar el 2020 de la mejor manera, pues cumplió lo que había prometido a sus millones de fans, responder preguntas, en donde reveló cuántas cirugías se ha hecho Kimberly Loaiza, entre otras como la broma que le hizo La Lindura Mayor sobre el bebé que esperaba. Juan de Dios Pantoja señaló que Kimberly Loaiza tiene cinco cirugías.

"Oigan pues esta pregunta no sé si realmente la tenga que contestar yo, aquí está Kim conmigo, pero bueno me la hicieron a mí y que yo sepa ... tiene como 42", respondió Pantoja con su sentido del humor que lo caracteriza.

Luego de bromear Juan de Dios Pantoja reveló realmente cuántas cirugías tiene La Lindura Mayor, pues aseguró que tiene muy pocas. La bichectomía, lipopapada , la nariz y extracción de grasa en los brazos y la cesárea.

"No, no, no, tiene muy pocas realmente. Tienes aquí en la papada, te quitaron un poco de papada, se llama lipopapada creo; te quitaron cachetitos, se llama la bichectomía; te quitaron también de los brazos, lipobrazo, no sé como se llama, lipo en los brazos; ahí van tres", señaló Pantoja.

Otras de las preguntas que incomodó al famoso youtuber fue cuándo lo cuestionaron sobre que había visto Lizbeth Rodríguez en su celualr.

"Lo que miró Lizbeth Rodríguez en mi celular fue una relación que tuve hace un par de meses (en tono de risa). No pues lo que miro ella, pues no realmente nada del otro del mundo, Kimberly estaba ahí, a un lado del mi, sinceramente yo lo que creo es que me quiso meter miedo lo cual no lo logro, ni lo lograra. Si ella decidió seguir trabajando con ellos, con esa empresa y seguir, pues no se como de cierta forma manipulada, es su problema pero siento que no debió mencionarme a mi, por que ni al caso saben, como fue comentario sacado de órbita cuando yo vi ese video me quedé que trae está mujer", indicó.

Pantoja respondió muchas preguntas o dudas de sus millones de fans.