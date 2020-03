Juan de Dios presume los encantos de Kimberly Loaiza

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza son la pareja del momento, los cuales además de ser influencers ambos son cantantes. Su popularidad fue creciendo poco a poco hasta convertirse en unos de los youtubers más famosos del momento. Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza aparte de tener un canal juntos llamado Jukilov, cada uno tiene su propio canal y sus redes sociales con millones de seguidores.

Mediante un video se puede apreciar que Loaiza y Pantoja salen en un día de shopping, en donde el cantante se está probando un par de zapatos el cual no sabe si llevárselos o no, a lo cual les hace una pregunta a sus seguidores ¿Qué dicen?, y los fans votaron en su mayoría que sí les agraban los que había elegido. Agradeció a sus seguidores que votaran y compró unas calcetas acorde al zapato y confesó que estaban muy padres.

Mientras Juan de Dios se medía los zapatatos, Kimberly Loaiza aprovechó para medir un par de lentes, sin embargo, Juan de Dios no perdió la oportunidad y la grabó de espaldas evidenciando sus encantos, en donde puso una cara de un león con corazones en los ojos. La Lindura Mayor vestía de pantalón negro con una blusa atigrada y obviamente luciendo su cabello lacio.

En el video se puede apreciar que van caminando sobre los pasillos de una tienda comercial, donde van acompañada de la mejor amiga de Loaiza, a lo cual expresa que son “befas”, expresando que son las amigas “moxitas”, la cual solamente se rió e iba escribiendo en su teléfono celular. A lo que solamente Juan de Dios llevaba bolsas de compra, debido a que Kimberly batalló para elegir unos lentes lo cual se le hizo difícil.

Al llegar a casa, el inffluencr mostró que hasta la caja de zapatos le había encantado, pues el diseño que traían venía hasta en la caja y en las bolsas en donde venían guardados. Recientemente la pareja ha estado grabando videos de Tik Tok en donde han dado a conocer los movimientos de cadera pero también han estado un poco ausentes en Instagram debido a que tienen diversos proyectos entre ellos la producción de sus nuevas canciones.

Si bien es cierto la Lindurita Mayor dio a conocer que tendrá la colaboración de Ovy On The Drums en su nueva canción "Apaga la Luz", en donde subió un video para que sus seguidores conocieran la canción y parte de la letra, la cual aún no tiene fecha oficial de su lanzamiento. La influencer espera tener el mismo éxito que su canción "No seas celoso", la cual hasta el momento tiene más de 90 millones de reproducciones sólo en Youtube.