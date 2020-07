Juan de Dios confiesa que gracias a Kimberly Loaiza su vida cambió

El pasado 12 de julio, Kima cumplió su primer año de vida y como era de esperarse, la pequeña fue muy "apapachada" por su padres, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. Mientras que La Lindura Mayor se mostró un poco más reservada en sus redes sociales, el intérprete de Error, quien también recientemente lanzó una nueva canción titulada 12.19, haciendo alusión a le fecha de nacimiento de su hija, quien nació el pasado 12 de julio del 2019, compartió varios momentos con la pequeña.

"12•19 el mejor día de mi vida. Te amo tanto reina de mi alma, no importa lo que el destino nos traiga, te juro que siempre tendrás a tu padre para cualquier cosa, te amo más que a mi propia vida mi bebé, conocí el amor verdadero desde que llegaste Kima Sofía Pantoja Loaiza", escribió en una de las publicaciones el famoso youtuber.

Lee también: Kimberly Loaiza arrasa con Me perdiste, indirecta a Juan de Dios

En otra de las publicaciones, el cantante confiesa que gracias a su ex, Kimberly Loaiza su vida cambió con la llegada de Kima a este mundo: "Lo mejor que me pasó". Pantoja recibió muchos halagos por sus mensajes por ser el mejor papá del mundo.

“Pudiste fallar en algunas cosas, pero nunca le fallaste a tu hija, siempre estuviste ahí para ella. Cometiste algunos errores, pero lo importante es que los reconociste, pediste disculpas y no los volverás a repetir, al final de los errores aprendemos “ “ En este año nos haz demostrado que tu hija es la persona más importante en tu vida, gracias Juan por compartirnos los momentos más importantes de tu vida, te amamos y siempre estaremos apoyándote”, “ Me encanta, en serio me encanta verte tan feliz con tu pequeña, siempre les desearé lo mejor, eres un gran padre Juan”, fueron algunos de los comentarios en la cuenta de Instagram.

Por su parte, Kimberly Loaiza solo escribió mensajes de agradecimiento en su cuenta de Twitter por los buenos deseos para su hija. "Muchas gracias por todos sus buenos deses hacia mi hija, estuvo un poco inactiva porque disfruté mucho de este día con mi Kima".

Además de compartir en sus stories de Instagram una imagen de la reciente canción 12.19 de su ex y padre de su hija. Loaiza y Pantoja están separados desde hace un par de meses luego de que salieran a la luz videos íntimos del intérprete de Error, canción que dedicó a Kimberly en donde reconoce que falló y le pide volver con él.

"Estoy aquí con el corazón herido, mi habitación en un preso me ha convertido, Me creí tan fuerte y me quebré tan fácil, mi propio ego me volvió tan frágiL, Mi corazón se abra para decirlo, he fallado, tengo que admitirlo.He lastimado a los que me han querido, se que me equivoqué", parte de la letra de la canción Error.

Muchas gracias por todos sus buenos deseos hacia mi hija, estuve un poco inactiva porque disfruté mucho de este día con mi Kima ❤️ — Kimberly Loaiza ���� (@KimberlyLoaiza_) July 13, 2020

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.