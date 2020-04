Juan de Dios amenaza a Maurg1 y Zorrito por BURLARSE de Kimberly Loaiza

Juan de Dios Pantoja, intérprete de la canción Mi Plan ha estado envuelto en una fuerte polémica que se desató gracias a que la conductora Lizbeth Rodríguez reveló que el famoso youtuber había tenido relaciones con Kevin Panini, esto después de que Panini se burlara de Rodríguez.

Pantoja no la ha pasado nada bien, pues a raíz de está supuesta difamación, salió a la luz otra información en la cual se mostró un segundo video, donde el cantante le es infiel a la su pareja Kimberly Loaiza, la cual ha sido la más afectada psicológicamente ante esta situación pero no ha dudado en defender al padre de su hija.

Según Lizbeth no fue quien filtro los videos ¿que no se dan cuenta? ����‍♂️ Ella quería quedar como la mas cabrona, ella misma lo dijo: ME RETARON ���� como demostrando que con ella no se meten.



Los que le creen: ���������� — Juan De Dios Pantoja �� (@Juandedios_P) April 20, 2020

Mediante las Instagram Stories el cantante mostró un video en el que lanza una fuerte amenaza para las personas que lo han querido difamar, como es el caso de un joven que se hace llamar “Alex”, el cual dio su testimonio y asegura que él iba a un departamento en Tijuana con Kevin y Pantoja. El intérprete de Mi Plan no se quedó callado y reveló que Alex colaboraba en la misma empresa que lo hacía Lizbeth Rodríguez. Pantoja mostró un video en donde se ve a Alex en uno de los episodios de Badabun.

El cantante firmemente hizo una confesión pública al cual no le importa tener problemas, pues amenazó públicamente a Maurg1 y Zorrito diciéndoles que si se siguen burlando de su mujer y se los topa en su camino "les pondrá una golpiza de la cual no se van a parar en una semana entera", por lo cual se los está avisando ya que no tiene miedo a que le pongan una demanda, pues están atacando a su mujer.

Por lo cual, aseguró que no importa si de él quieren seguir inventando, puesto que no le interesa, pero lo que no quiere es que afecten psicológicamente a la mamá de su hija Kima. Y aunque el cantante le ha pedido perdón a su pareja, esta conciente que si cada uno decide seguir su camino lo aceptará debido a que ha cometido errores pero pide que no se metan en la relación debido a que solamente ellos dos saben lo que pasa.