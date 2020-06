Juan de Dios Pantoja teme perder de nuevo a Kimberly Loaiza

Juan de Dios Pantoja teme por primera vez que salgan a la luz o se filtren sus otros de sus videos íntimos, después de la reconciliación que tuvo con su pareja Kimberly Loaiza. Recordemos que Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se separaron durante un mes luego de que se vieran envueltos en una polémica que desató Lizbeth Rodríguez al decir que el intérprete de Error tuvo relaciones con Kevin Achutegui, el cual es muy amigo de la familia.

Sin embargo, los youtubers tuvieron diferencias cuando se filtraron los videos íntimos de Juan de Dios, Kimberly no soportó la presión de muchos de sus fans que la llamaron “cuernuda” por lo que decidió darse un tiempo con Juan.

Que tontería pensar que compré a @DalasReview , es de los tipos más sinceros que existen en la plataforma, no creo que pierda su reputación por dinero. — Juan De Dios Pantoja �� (@Juandedios_P) May 31, 2020

El cantante lo único que quiere es no tener más problemas ahora que ya se reconcilió con su pareja, por lo que desea vivir más tranquilo. Aunque el influencer señaló que los videos fueron antes de estar con Kimberly Loaiza, fue severamente atacado, y muchos aseguraron que mentía. A Kimberly Loaiza le tocó la peor parte por lo que decidió separarse del youtuber para pensar que es lo que haría.

Por su parte Juan de Dios aceptó que el conservar esos vídeos íntimos fue un total error, ya que son imágenes privadas que nadie debe conocer, sin embargo, señaló que su mayor preocupación es cuando Kima crezca y se entere que existen esos videos.

Mediante una entrevista que le hizo el youtuber Dallas Review, Pantoja mostró mucha preocupación debido a que le da miedo que César Morales, CEO de Badabun, filtre más videos íntimos de él y esto nuevamente lo vuelva a meter en problemas. Pues está seguro que fue él quien viralizó los dos videos en los que aparece teniendo relaciones con las dos chicas.

"No recuerdo qué tantas cosas tenía. Si tenían tanto acceso a mi celular sí me puse a pensar que tengan un par de cosas más y que como sacaron estas y no les funcionó, y la gente se les fue en contra, se estén esperando más tiempo", comentó Juan de Dios.