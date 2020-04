Juan de Dios Pantoja revela fecha de su nueva canción Mi Plan

Juan de Dios Pantoja novio de la famosa youtuber Kimberly Loaiza con quien tiene una hija llamada Kima, recientemente dio a conocer a sus seguidores que por fin ya tiene fecha para el lanzamiento de su nueva canción titulada Mi Plan, algo que él considera que es un tema que les va a encantar a todos los internautas. Mediante sus instagram stories subió un video donde detalla que espera el día con ansias y alcance el éxito.

El cantante ha estado dando detalles durante meses atrás de cómo trabajaba para sacar su nueva canción. Entre los detalles que dio a conocer fue que viajó hasta Colombia en compañía de la “Lindura Mayor” y su pequeña hija Kima, en donde él como la intérprete de No seas Celoso, estaban grabando un nuevo tema. Pantoja también compartió con sus seguidores que sacaría un disco en donde solamente podría poner 13 temas de los más de 25 que ya tiene.

La canción Mi Plan está a cargo del influencer Pantoja, que junto con la colaboración de Noriel, quien también aparecerá en el video, sin dejar pasar por alto que una chica guapa y joven aparecerá en lencería mostrándose muy sexy en el tema, el cual le ha costado mucho sacrificio al youtuber.

"Mi Plan" producida por Space Music y Safari Films se estrenará el próximo 10 de abril y estará disponible Youtube.

Al mostrar tanto trabajo en su carrera artística, el joven cantante no evade la responsabilidad que tiene como padre, pues siempre muestra a su pequeña hija como lo mejor que le ha pasado desde que se enteró que sería padre. Tanto Loaiza, la pequeña y Pantoja dedican tiempo para realizar Tik Tok plataforma que los ha mantenido en el top de la popularidad.

Ayer (30 de marzo) los cantantes señalaron que no trabajarían en ninguna de sus red social, debido a que le dedicarían todo el día a su hija Kima, quien hace unos días cumplió 8 meses de edad.

Por su parte, Kimberly Loaiza ha estado trabajando arduamente en su plataforma de TikTok, en la que tiene más de 7.8 millones de seguidores, pues las temáticas que selecciona para hacerlas en videos son del agrado de los internautas, los cuales han manifestado el apoyo hacia la cantante.

La lindura mayor también se encuentra preparando su nueva canción "Apaga la Luz" de la cual ya dio una probadita, sin embargo, no ha especificado la fecha exacta de su lanzamiento. En Apaga la Luz, Ovy on The Drums tendrá una participación , motivo por el que los youtubers viajaron a Colombia.