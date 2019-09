Juan de Dios Pantoja presume su éxito Welcome to the Maza

Recientemente Juan de Dios Pantoja lanzó su tema Welcome to the Maza, el cual ha sido recibido muy bien tanto en México como en otros paises., Por ello, el influencer de 23 años no duda en presumir lo bien que se siente al ser del gusto de su público.

A través de sus Stories de Instagram Juan de Dios compartió que el tema Welcome to the Maza tiene más de 5 millones de visitas en Yotube en solo seis días.

Lee también: Juan de Dios Pantoja enloquece con Welcome to the Maza

Además de invitar a sus fans a que le compartan que están escuchando el tema a través de su televisor. El influencer aprovechó para también presumir a su hija Kima al igual que a su esposa Kimberly Loaiza.

El youtuber mostró su estudio en Ciudad de México.

"Si esto ya quedó, chequen chequen, vamos con todo", señaló el influencer al presumir su estudio.

Juan de Dios y Kimberly aprovecharon también las redes para felciitar al doctor DrGsmile por su cumpleaños. Recordemos que hace unos días, los youtubers estuvieron de vacaciones en Miami y aprovecharon para visitar al odóntologo.